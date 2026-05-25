《もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います》

5月23日、Xでこう綴ったのはミュージシャンでタレントの“あのちゃん”ことあの（年齢非公開）。自身の冠番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）から突然の降板を宣言し、波紋を広げている。

発端は、18日放送の同番組だった。番組内のサッカー企画で、あのは「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」との質問に「鈴木紗理奈！」と実名で回答。これに対し、鈴木紗理奈（48）はInstagramのストーリーズで、《そんな当たり屋みたいな事されて それ勝手に放送されて そういうのって面白いの？》と疑問を呈し、《普通にいじめやん》と怒りをにじませた。

騒動の行方に注目が集まるなか、あのは21日夜、Xで《惡の華の前にこっちもみんな見てね〜》と自身が主演を務めるドラマ『惡の華』（テレビ東京系）を宣伝しつつ、『あのちゃんねる』の“問題回”のTVerの視聴リンクを投稿。さらに、Instagramでも《まあよかったんじゃないっすか うまくいって》と意味深な言葉を綴った。

またXでも、《先に嫌なことされてるとは考えないんだな》（現在は削除済み）と投稿。SNS上では、“煽り”とも受け取れる強気な発信としてさらなる波紋を呼んでいた。

ところが、23日になって事態は一転する。『あのちゃんねる』の番組公式サイトが「お詫び」の声明を発表し、18日の放送内容について、《番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい、また、あの様にとって本意ではない形の放送・企画・編集内容により、多くの方に誤解を招く結果となってしまいました》などと謝罪したのだ。

あのは同日Xで、このお詫び文のリンクを引用し、《この表現は嫌です》《これはゲストの方が大変な思いするからやめてください》と、以前から番組側に意見していたことを告白。それでも改善されなかったことに触れ、《過去にも番組を降ろさせてくださいというところまで腹割って話させてもらっていました》と葛藤を吐露した。

続けて、冒頭のように降板を宣言。18日の放送についても、質問内容が直前まで伏せられていたことや、《僕の発言にもピーかけてくれないとお相手がかわいそうだから》と伝えた部分がカットされていたことを明かし、《今回お相手を巻き込んでしまったことは申し訳ないです》と謝罪した。

そんななか、SNS上では“ある芸人”の過去の投稿が再注目を集めている。

《TVを観ててふと。誰も、あのちゃんにものを言えなくなっている。第二の、、の雰囲気がある。やだぁ。。と、内間が言っています。僕は世界が平和であればとしか思ってません。》

この投稿を昨年7月にXへ綴っていたのは、お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢 （50）だ。

「今回のあのちゃんの“降板”宣言を受け、SNSでは“第二のフワちゃん”という声まで上がっています。もちろん、あのちゃんは番組内での発言が問題視されてしまったのに対し、フワちゃんは自身のSNSで発信した“不適切投稿”によって炎上したという違いはあります。

ただ、“奔放キャラ”として許容されていた言動が、ある時点を境に一気に批判へ転じた点や、『周囲が注意できなくなっているのでは』という見られ方に共通点を感じる人も多いようで、《フワちゃんのときと同じ流れになってる》といった声が広がっているのです。

そうした流れもあって、当時はそこまで話題になっていなかった真栄田さんの投稿が《予言ではないか》と再び拡散されるようになりました。真栄田さん本人も23日、Xで《誰かはやく、俺が予言を的中させた事を見つけてくれ》と反応していました」（芸能ライター）

真栄田のコメント欄には

《この時はまだ誰も真意を知る由はなかったのがリプ欄から出てて、予言すごすぎる》

《何かが起きる前に風潮に気づけるってすごい…》

《先見の明ありすぎ》

など驚きの声が相次いでいる。

真栄田といえば、過去には2021年の『千鳥のクセがスゴいネタGP』（フジテレビ系）に出演した際、「誰もフワちゃんを注意できなくなっている」とフワちゃんをイジったネタを披露していた。その後2024年に、フワちゃんはやす子（27）への不適切な投稿で大炎上。表舞台から姿を消すこととなった。

そして今回の“あのちゃん騒動”だ。真栄田の投稿は、結果的に“警鐘”となっていたのかもしれない。