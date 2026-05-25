阪神打線は「どうしようもなくなる」球界OBも“脱帽”の超強力布陣　キーマンの新戦力には「ボールを引きつけて右に強く叩ける」

黄金ルーキーにはプロ初アーチも飛び出した（C）産経新聞社

阪神は週末の巨人3連戦をスイープ。今季最長の5連勝とし、再び首位に浮上した。

打線で強く存在感を示したのは黄金ルーキー、立石正広の存在にもあった。

【プロ野球解説】阪神立石大爆発 ︎巨人に3連勝『竹丸投げきれていない ︎』DeNA入江初回40分&ビシエド引退！広島栗林離脱…ソフトバンク意地の3連勝”日本ハムは配球が違った？”オリックス山岡2軍へ…

巨人との週末3連戦では初戦の猛打賞に始まり2戦目では先制タイムリー、3戦目でプロ初アーチと伝統の一戦を“満点デビュー”。

24日のゲームでは相手もドラフト1位ルーキー、竹丸和幸に対して、5回1死一塁の場面、145キロの外角直球を捉え、右翼席中段へ。圧巻の逆方向弾で記念のプロ初アーチを飾った。

立石が加わった阪神打線に関しては球界内からも考察の声が上がっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は5月25日に自身のYouTubeチャンネルを更新。「【プロ野球解説】阪神立石大爆発!!巨人に3連勝『竹丸投げきれていない!!』DeNA入江初回40分＆ビシエド引退！広島栗林離脱…ソフトバンク意地の3連勝”日本ハムは配球が違った？オリックス山岡2軍へ…」と題した動画で週末3連戦の振り返りを行っている。



巨人戦3連戦の打率は14打数7安打の打率5割、5打点と打ちまくった立石に関して高木氏も「ここらへん 立石が1番に入って、あのバッティング見せてくれると（阪神打線は）どうしようもなくなる」とさらに爆発力が増し、手のつけようがなくなるとした。