自ら交代を要求…負傷懸念のメッシの状態をインテル・マイアミ指揮官が明かす「彼は疲れていた」
６月に北中米ワールドカップが開幕を迎えるなか、前回王者アルゼンチン代表の絶対的エースであるリオネル・メッシがアクシデントに見舞われた。
５月24日に所属クラブのインテル・マイアミでフィラデルフィア・ユニオン戦に先発出場したものの、自ら交代を要求。73分にピッチを退いて、そのままロッカールームに直行したのだ。
負傷が懸念され、多くの心配の声があがっているなか、アルゼンチン紙『Ole』によれば、インテル・マイアミのギジェルモ・オジョス監督がメッシの状態について、「報告はまだ受けていない」としつつ、次のように明かした。
「疲労だ。彼は疲れていたし、ピッチコンディションも厳しかった。迷ったときは常にリスクを避けるようにしている」
母国のみならず、世界中のファンが大事には至らないことを願っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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母国のみならず、世界中のファンが大事には至らないことを願っている。
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