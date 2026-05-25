「バチェロレッテ4」平松里菜＆山崎至、話題の“ゴルフ場バックハグ”の真相明らかに「まさかの流れ」「さらにキュンキュンする」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/05/25】人気恋愛リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4（Prime Videoにて独占配信中）の公式SNSが5月23日に更新された。第7話の未公開シーンが公開され、注目が集まっている。【※以下全編ネタバレあり】
【写真】4代目バチェロレッテ、話題の“ゴルフ場バックハグ”の全貌＆会話
「バチェロレッテ・ジャパン」とは、人気恋愛リアリティ番組「バチェラー・ジャパン」の“男女逆転版” 。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが多くの反響を集めてきた。
シーズン4では、シリーズ史上最年少・26歳の平松里菜（ひらまつ・りな）が4代目バチェロレッテに就任。5月15日に配信された最終話では、14人の参加男性の中から残ったゴルフ事業経営の山崎至（やまざき・いたる／32）にファイナルローズを渡した。
今回、番組公式は「SNS限定未公開シーン」と題し「ゴルフデートの裏側」「話題にもなったあのシーンの裏側をお届け」「突然の“バックハグ”の真相とは」と第7話の未公開映像を公開した。
ファイナルローズ候補が3人に絞られた第7話では、平松と山崎がゴルフ場で2ショットデート。和やかにゴルフを楽しむ様子から一転、バックハグで密着する2人の姿が映し出されると、事情を知らないMC陣からは「あれ何！？」「凄すぎた」と驚きの声が上がっていた。さらに、その後もたびたびバックハグシーンが登場。自然なスキンシップを見せる山崎は「先生」の愛称でも親しまれ、今シーズンの見どころの1つとして注目が集まっていた。
今回公開された未公開映像では、1打でカップインできたら山崎の願い、できなければ平松の願いを叶えるという約束を交わしていた2人。結果的に平松の願いを叶える流れとなり、平松は「バックハグしてほしい」とリクエスト。山崎がその願いに応える形で、話題のシーンが生まれていたことが明かされた。
バックハグシーンの真相が明らかになり、ファンからは「まさかの流れ」「里菜さんの要望だったのか」「本編カットで正解」「さらにキュンキュンする」「気になってたシーンの答えがわかった」「もう完全にカップルだった」「お似合いすぎる」「ファイナルローズは至さん確定演出」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4
「バチェロレッテ・ジャパン」とは、人気恋愛リアリティ番組「バチェラー・ジャパン」の“男女逆転版” 。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが多くの反響を集めてきた。
◆「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4、第7話未公開シーン
今回、番組公式は「SNS限定未公開シーン」と題し「ゴルフデートの裏側」「話題にもなったあのシーンの裏側をお届け」「突然の“バックハグ”の真相とは」と第7話の未公開映像を公開した。
ファイナルローズ候補が3人に絞られた第7話では、平松と山崎がゴルフ場で2ショットデート。和やかにゴルフを楽しむ様子から一転、バックハグで密着する2人の姿が映し出されると、事情を知らないMC陣からは「あれ何！？」「凄すぎた」と驚きの声が上がっていた。さらに、その後もたびたびバックハグシーンが登場。自然なスキンシップを見せる山崎は「先生」の愛称でも親しまれ、今シーズンの見どころの1つとして注目が集まっていた。
今回公開された未公開映像では、1打でカップインできたら山崎の願い、できなければ平松の願いを叶えるという約束を交わしていた2人。結果的に平松の願いを叶える流れとなり、平松は「バックハグしてほしい」とリクエスト。山崎がその願いに応える形で、話題のシーンが生まれていたことが明かされた。
バックハグシーンの真相が明らかになり、ファンからは「まさかの流れ」「里菜さんの要望だったのか」「本編カットで正解」「さらにキュンキュンする」「気になってたシーンの答えがわかった」「もう完全にカップルだった」「お似合いすぎる」「ファイナルローズは至さん確定演出」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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