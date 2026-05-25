「半グレみたいな感じ」「あいつより上がいる」栃木・上三川町強盗殺人事件の“指示役”竹前海斗容疑者の10代からの知人が語る“悪い噂”
栃木・上三川（かみのかわ）町で起きた強盗殺人事件で、「Mr.サンデー」は竹前海斗容疑者の10代からの知人を取材した。
事件前、周囲でささやかれていた“悪い噂”とは...。
竹前海斗容疑者の10代からの知人が明かした過去
23日、Mr.サンデーが取材した竹前海斗（たけまえ・かいと）容疑者（28）の知人が語ったのは、その思わぬ過去…。
竹前海斗容疑者の10代からの知人：
もともとお父さんのところで仕事をやってたけど、たぶん嫌になって辞めて続かなかったみたいですね。もう本当いろいろやらかしてるから。
2016年ごろ、18歳から水道設備会社で働いていたという、海斗容疑者。
24歳の時、あるトラブルがきっかけで仕事を退職。
その後、ほかの仕事を紹介した知人もいたというが、長くは続かなかったという。
栃木・上三川町の強盗殺人事件2日後、5月16日の朝6時52分ごろ、レッカー車のドライブレコーダーが捉えたのは、公園の駐車場に放置された白い高級外車。
レッカー業者の関係者：
あの事件ですか？と。（運転していたのは）高校生っていうことは、（警察が）おっしゃっていましたね。
栃木・上三川町で富山英子（とみやま・えいこ）さん（69）が殺害された強盗殺人事件で、実行犯とされる高校生らが使っていた車。
現場は、神奈川・相模原市で、2番目に逮捕された高校生の自宅近く。
警察からのレッカー依頼が入ったのは事件翌日。
少年は、すでに日常へ戻っていたようだ…。
「海斗だけじゃあんなことできない」
そもそも、逮捕された高校生と面識があり、仲間を集めさせたとみられているのが、竹前海斗容疑者。
今年3月に訪れたという地元・横浜の飲食店を取材すると…。
竹前海斗容疑者が訪れた飲食店の店主：
財布の中身を見せびらかすみたいな、「お金あるよ」みたいな感じのそういうので、（店の）女の子なり、何か引っ張って、なんか悪いことしそうな感じはしたんですよ。ちょっとヤバそうっていうか。
妻の美結（みゆう）容疑者との間に生まれたばかりの子どももいる中、大金を見せつけ、女性店員に言い寄っていたという。
定職には就いていなかったとみられる中、羽振りの良さを見せていた海斗容疑者。
10代からの知人に話を聞くと、周囲で“悪い噂”が流れていたという。
竹前海斗容疑者の10代からの知人：
この事件が起きるちょっと前とか、なんか地元で“半グレ”みたいな感じだったんです。悪い人たちと絡みがあったんで、こいつと関わってもよくないなと思って、関わるのやめちゃったんですよね。
一方で、“指示役”とみられ、逮捕された海斗容疑者について、違和感を覚えたという。
竹前海斗容疑者の10代からの知人：
海斗（容疑者）だけじゃあんなことできないって。あいつより上がいて、その人が人（実行役）を用意したのかなと思ってて。
長年の知人によると、海斗容疑者は、人を集め指示するようなリーダータイプではなく、より上の人間に使われたのではと推測。
確かに、事件現場周辺を取材すると…。
怪しい人物の目撃者：
犯罪（事件）が起こる前日の午後3時40分ぐらい。車が止まってて森の中に入って、何かを偵察というか、下見をしてるような感じだったんですね。携帯持って。
被害に遭った富山さん宅の周辺では、以前から不審な人物が目撃されていたが、事件前日にも下見をする様子の男がいたという。
その特徴が…
怪しい人物の目撃者：
黒の私服に、頭丸刈りで、銀縁のメガネしてて。
丸刈りに銀縁メガネ…
それは、逮捕された海斗容疑者の特徴と一致する。
指示役とされながら、下見役という下っ端に近い役割も担っていたのだろうか。
だとすれば、さらに上にいる本当の首謀者とは…。
被害に遭った富山英子さんの遺族がコメントを出している。
富山英子さんの遺族：
犯人たちは、身勝手な理由で何の落ち度のない妻や愛犬を惨殺しました。
そして、息子たちに大けがを負わせました。
私たちは犯人たちのことを許すことは絶対にありません。同じような苦しみを味わってほしいと思います。
（「Mr.サンデー」5月24日放送より）