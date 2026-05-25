俳優の中村倫也（39）が24日に放送されたTBSのグルメバラエティー「バナナマンのせっかくグルメ！！」（日曜後7・00）に出演。ロケ中に連絡を取り合っていた友達の正体に、VTRを見守っていたスタジオが騒然となる場面があった。

今回のゲストは中村と俳優のムロツヨシ。訪れたのは日村勇紀の地元でもある神奈川県相模原。1軒目を終え、相模原駅の商店街に向かって歩いていると、中村が「ちょっとムロさん、一瞬いいですか?」と足を止めた。

ムロが「何?」と返すと、中村は「ちょっとメール…」とスマートフォンを取り出した。状況がつかめないムロが「メール?」と聞き返すと、中村は「あの今…スズキタケヤスとメールしてて」と答えた。

この名前を聞いてもピンと来ていないムロは「スズキタケヤス?」と困惑。この連絡を取り合っている人物について、中村は「日村さんの中学の同級生のおじさんです」と告白した。

まさかの正体にムロは「知らないよ」と大笑いしたが、中村から「僕、友達なんです」と伝えられて「マジで!?」と衝撃を受けた。日村の同級生と友達になった経緯については「7年前、中村さんは日村さんにタケヤスさんを紹介され、意気投合」と紹介された。

さらに「今では日村さん抜きでも遊ぶほど仲のいい友達なんだそう」と、一緒にゴルフをするイラストも。これにはスタジオの設楽統は「ヤバいよ」と驚がくし、出演者たちからも「日村さん抜きで!?」とどよめきが起こった。