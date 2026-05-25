タレントの小倉優子（42）が24日に放送されたテレビ東京系「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」（後6・30）に出演。通帳の管理方法を明かしてスタジオが騒然となる場面があった。

失われた30年とも呼ばれ、30年間給与水準がほとんど上がっていない日本と、世界で働く人たちの給与水準を比較する“お金バラエティー”番組。今回は「少子化対策がスゴい国SP」と題して放送された。

スタジオトークで「夫婦で口座をどのように管理しているか?」という話題になり、離婚を2度経験した小倉は、かつての結婚生活で夫に自身の給与を言ったことがないという。また「聞かれてなかった」と夫側からも聞かれることはなかったと振り返った。

それでも「金庫に通帳は入れて…」と苦笑いしながら告白。この厳重な保管方法にスピードワゴン・井戸田潤は「家庭内で!?」と驚愕し、MCの藤本美貴は大笑いした。

井戸田が「それ防犯対策じゃないでしょ?それ旦那さんに見せないために…」と勘ぐると、小倉は「違う違う!防犯で自分の金庫」と否定。続けて「え?自分の金庫ないですか?」と質問すると、井戸田や藤本ら出演者たちは「ないないない」と首を横に振って驚きを隠せなかった。