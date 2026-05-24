＜義両親への援助＞旦那が子どもの貯金を使いたいと言い、妻の親にまでタカろうとしている。最っ低…！
旦那さんが自身の親を金銭的に援助することもあるかもしれません。援助するのはいいとしても、お金がどこから出るのかは、ママにとっても大きな問題になりますね。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『旦那は自分の親に金銭的な支援をしています。最初のうちは小遣いから少額を送金していましたが、徐々に要求金額が増えてきたようです。そこで、「子どもの貯金を使いたい」と旦那から言われました。一時的に子どもの貯金を義両親のために使い、私の親にお金を借りて子どもの学費分は補填。後々私の親には返済していくが、「できれば孫への学費援助にしてもらえるように話してほしい」と言われました。私からは頼めないから、旦那と義両親から私の親にお願いするのが筋では？ と返したら旦那が黙っています』
旦那が「子どもの貯金」を使おうとしたのは
『旦那もその親も、お金がなければある人に頼ればいいという価値観なんだね。これから進学を控えた子ども世帯に援助を頼むなんて普通はないよ』
旦那さんは自分でお金を工面するのが難しくなったため、「お金を持っている人にお願いすればいい」という考えになったのでしょう。旦那さんにとって義両親、つまり投稿者さんの親は経済的な余裕があると思い、お願いしようと考えたのではないでしょうか。しかも孫の教育費という名目であれば、返済しなくていいかもしれない。そんな邪な考えがあったのかもしれません。
『子どもの貯金は俺が働いて貯めたお金。だから俺が使ってもいいという考えだったのでは？』
投稿者さんが働いているかはわかりませんが、子どものために貯めていたお金は、旦那さんの収入の一部という考えもあります。旦那さんとしては、自分の稼ぎがあってこそ貯金ができていると考えて、「自分が使ってもいい」と変換したのかもしれません。しかも親を助けるためですから、正当な理由だと感じている可能性もあります。
義両親のためにそこまで援助する必要ある？
『どう考えても、旦那、義親はおかしいわ。自分の子の貯金を使いたいという考えもありえない』
『奥さんの親がどうして援助しなくちゃいけないの？』
お金に困っている親を助けたいという旦那さんの気持ちはわかります。でも子どものための貯金を使うというのは、行き過ぎではないでしょうか。そして投稿者さんの親にも頼ろうとしていますから、投稿者さんとしても、「なぜわが家がそこまでして義両親を助けなければならないの？」と思うのでしょう。そして投稿者さんの両親は、旦那さんの親に支援しなければいけない立場でもありませんよね。巻き込むのは好ましくないでしょう。
援助の流れを見直して！旦那さんがやるべきは
『そんなに親にいい顔をしたいなら、関係ない嫁の実家を頼らずに、深夜や仕事休みの日にバイトでもして自分で用立てなよ』
旦那さんとしては、実親を助けたい気持ち、そして自分にはお金があるという見栄のようなものがあるのかもしれませんね。でも実際にはお小遣い内で工面はできていませんし、旦那さんの貯金もないのでしょう。その状態で親を助けるのであれば、子どもの貯金には手を出さずに、収入を増やすことを考えてもらいましょう。休みの日にバイトをしたり、副業をしたりすれば、今よりも多くの金額を親に渡すことができそうです。
『金銭感覚がおかしい人は、平気でお金がないから譲ってくれと言うよ。その状態を作ったのは自分だという自覚がないし、周りが助けてくれて当たり前だと思っている』
『援助してやった側だけれど、あまり親切にすると調子に乗るよ？ もっと欲しいもっと欲しい！ くれないのは悪、けしからん！ と上から目線。旦那と義両親が投稿者さんの両親に頭を下げてお願いするまで放置』
義両親はずっと息子（旦那さん）にお金を援助してもらっていたので、それが当たり前になっているのでしょう。だからこそ今回のような騒動が起きたのですから、義両親にも考えを改めてもらう必要がありそうです。そうしないと、今後も援助は続き、金額もますますアップするのではないでしょうか。
また義両親も旦那さんの考えに賛成しているならば、子どもに甘えすぎだと考えることもできそうです。生活が苦しいのであれば節約したり、働いたり、生活保護を検討するなど、まずは自分たちでできることがあるでしょう。それらを検討した上でも解決できない問題があれば、そのときに相談してほしいものです。旦那さんには、言われた通りにお金を渡す前にできることがあるとして、まずは義両親と話してもらうべきではないでしょうか。