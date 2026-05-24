【付録】「スヌーピー 折りたためる 超BIG保冷バッグ」が付いてくる！ 『cookpad plus 2026年夏号』が5月25日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『cookpad plus 2026年夏号』（扶桑社）の「スヌーピー 折りたためる 超BIG保冷バッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
扶桑社から5月25日に発売される『cookpad plus 2026年夏号』（税込1550円）。付録として、「スヌーピー 折りたためる 超BIG保冷バッグ」が付いてきます。
ピーナッツ誕生75周年記念のアートがデザインされた、スヌーピーの保冷バッグが雑誌付録として初登場！75メンバーが大集合した、ファンには嬉しいオールスターデザインとなっています。生地色はどんな装いにも合わせやすい淡いパールグレーで、大人っぽく上品な仕上がり。内ポケットにも75周年記念のロゴが入っており、細部までこだわりが詰まった特別な一品です。
サイズは約幅45×高さ35×マチ14.5cmと、A3サイズも余裕で入る大きさ。耐荷重は10kgあり、マチも十分なので2Lのペットボトルなら5本入る大容量仕様です。さらに、保冷バッグを内側にコンパクトに折りたためば、内ポケットへ本体をスリムに収納でき、手軽に持ち運べるのもうれしいポイント。ファスナー付きで、肩掛けできる長さの持ち手も備わっており、この夏のお買い物に大活躍してくれること間違いなしです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『cookpad plus 2026年夏号』の「スヌーピー 折りたためる 超BIG保冷バッグ」が見逃せない！
扶桑社から5月25日に発売される『cookpad plus 2026年夏号』（税込1550円）。付録として、「スヌーピー 折りたためる 超BIG保冷バッグ」が付いてきます。
PEANUTS誕生75周年記念！オールスターが大集合のキュートなデザイン
ピーナッツ誕生75周年記念のアートがデザインされた、スヌーピーの保冷バッグが雑誌付録として初登場！75メンバーが大集合した、ファンには嬉しいオールスターデザインとなっています。生地色はどんな装いにも合わせやすい淡いパールグレーで、大人っぽく上品な仕上がり。内ポケットにも75周年記念のロゴが入っており、細部までこだわりが詰まった特別な一品です。
A3サイズも余裕で入る大容量＆折りたたみ可能で持ち運びもラクラク
サイズは約幅45×高さ35×マチ14.5cmと、A3サイズも余裕で入る大きさ。耐荷重は10kgあり、マチも十分なので2Lのペットボトルなら5本入る大容量仕様です。さらに、保冷バッグを内側にコンパクトに折りたためば、内ポケットへ本体をスリムに収納でき、手軽に持ち運べるのもうれしいポイント。ファスナー付きで、肩掛けできる長さの持ち手も備わっており、この夏のお買い物に大活躍してくれること間違いなしです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)