今月の注目雑誌から、魅力的な付録「スヌーピー 折りたためる 超BIG保冷バッグ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『cookpad plus 2026年夏号』（扶桑社）の「スヌーピー 折りたためる 超BIG保冷バッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『cookpad plus 2026年夏号』の「スヌーピー 折りたためる 超BIG保冷バッグ」が見逃せない！


扶桑社から5月25日に発売される『cookpad plus 2026年夏号』（税込1550円）。付録として、「スヌーピー 折りたためる 超BIG保冷バッグ」が付いてきます。

PEANUTS誕生75周年記念！オールスターが大集合のキュートなデザイン


ピーナッツ誕生75周年記念のアートがデザインされた、スヌーピーの保冷バッグが雑誌付録として初登場！75メンバーが大集合した、ファンには嬉しいオールスターデザインとなっています。生地色はどんな装いにも合わせやすい淡いパールグレーで、大人っぽく上品な仕上がり。内ポケットにも75周年記念のロゴが入っており、細部までこだわりが詰まった特別な一品です。

A3サイズも余裕で入る大容量＆折りたたみ可能で持ち運びもラクラク


サイズは約幅45×高さ35×マチ14.5cmと、A3サイズも余裕で入る大きさ。耐荷重は10kgあり、マチも十分なので2Lのペットボトルなら5本入る大容量仕様です。さらに、保冷バッグを内側にコンパクトに折りたためば、内ポケットへ本体をスリムに収納でき、手軽に持ち運べるのもうれしいポイント。ファスナー付きで、肩掛けできる長さの持ち手も備わっており、この夏のお買い物に大活躍してくれること間違いなしです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)