５月２５日（月）の近畿地方は、洗濯日和となるでしょう。気温がグンと上がり、昼間はカラッと暑くなりそうです。

近畿地方は高気圧に覆われ、おおむね晴れて強い日ざしが照り付けるでしょう。

多少雲の出る所がありますが、天気の崩れはなさそうです。紫外線が強まりますので、日傘や帽子を使ったり、日焼け止めをしっかり塗るなど、紫外線対策を行ってください。

１日の気温差が大きいでしょう。朝の最低気温は１６～２０℃くらいの所が多く、平年より高い所が多いでしょう。

日中の最高気温は前日より高い所が多く、２８～３２℃くらいまで上がりそうです。６月下旬から７月中旬並みの気温で、日中はカラッとした暑さになるでしょう。

日傘などで日ざしを避けることも、暑さ対策になります。特に屋外での運動や作業は、水分や休憩をこまめにとるなどして、熱中症に注意してください。

２６日（火）は晴れる所が多いでしょう。２７日（水）から２８日（木）にかけては広く雨が降り、湿気が増えて蒸し暑くなりそうです。

２９日（金）は晴れ間が戻り、３０日（土）と３１日（日）は広く晴れる見込みです。