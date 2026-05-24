光宗薫、『プレバト!!』高得点の色鉛筆画に反響「写真の域…」「すごい緻密」 モチーフの写真も公開
俳優でアーティストの光宗薫が23日までに自身のXを更新。21日放送のMBS／TBS系『プレバト!!』で2位となった色鉛筆画を投稿した。
【写真】「写真の域…」「すごい緻密」反響の色鉛筆画を公開した光宗薫
今回の色鉛筆コンクールは「一番好きな人気チェーン店の一番好きな料理」というお題で、光宗薫、田中道子、真凛、くっきー！（野性爆弾）、eyeron、犬山紙子、松田悟志、小松利昌ら8人が激突。前人未踏の3連覇がかかっていた光宗は「大戸屋」をテーマに自身が「そればっかり食べていた」と言う「鶏と野菜の黒酢あん定食」を描いた。愛のつまった力作も結果は98点。100点満点を出した松田悟志に敗れ、2位となった。
放送後、自身のインスタグラムで完成品とモチーフにした写真をアップ。「大戸屋さんの鶏と野菜の黒酢あん」「迫力等以上に『大好き』がメインテーマであり定食のためいずれにせよ引き･俯瞰画角になるので、人物の口角ギリで切って定食メインのまま今回のテーマならではの画角にしました」とこだわりを語った。
ファンからは「色の濃さ＆薄さのバランスが素晴らしいです!!」「そういうとこ、こだわり抜いてるのはやっぱ画家だよ！」「絶妙な色使い、写真の域に近いと言う事ですよね」「お盆とお皿、すごい緻密」など、光宗のこだわりや描画技術などを称賛するコメントが多数寄せられた。
なお、TVerで見逃し配信中。28日午後6時59分終了予定。
【写真】「写真の域…」「すごい緻密」反響の色鉛筆画を公開した光宗薫
今回の色鉛筆コンクールは「一番好きな人気チェーン店の一番好きな料理」というお題で、光宗薫、田中道子、真凛、くっきー！（野性爆弾）、eyeron、犬山紙子、松田悟志、小松利昌ら8人が激突。前人未踏の3連覇がかかっていた光宗は「大戸屋」をテーマに自身が「そればっかり食べていた」と言う「鶏と野菜の黒酢あん定食」を描いた。愛のつまった力作も結果は98点。100点満点を出した松田悟志に敗れ、2位となった。
ファンからは「色の濃さ＆薄さのバランスが素晴らしいです!!」「そういうとこ、こだわり抜いてるのはやっぱ画家だよ！」「絶妙な色使い、写真の域に近いと言う事ですよね」「お盆とお皿、すごい緻密」など、光宗のこだわりや描画技術などを称賛するコメントが多数寄せられた。
なお、TVerで見逃し配信中。28日午後6時59分終了予定。