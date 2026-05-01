70店舗・200品超、大阪初上陸！ Gi-FACTORY「全肉祭」

記事ポイント 西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が2026年5月22日〜24日、大阪・扇町公園で第1回開催約70店舗・総メニュー200アイテム以上が集結。畜産肉・魚肉・果肉まであらゆる「肉」がテーマステージライブ・ファイヤーパフォーマンス・縁日コーナーなどグルメ以外の企画も充実 西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が2026年5月22日〜24日、大阪・扇町公園で第1回開催約70店舗・総メニュー200アイテム以上が集結。畜産肉・魚肉・果肉まであらゆる「肉」がテーマステージライブ・ファイヤーパフォーマンス・縁日コーナーなどグルメ以外の企画も充実

西日本最大級の野外グルメイベントが、大阪にはじめて上陸します。

Gi-FACTORYが手がける「全肉祭」が、2026年5月22日（金）から24日（日）の3日間、大阪府大阪市の扇町公園で第1回開催を迎えます。

秋田・青森・香川・大阪をはじめ全国各地から選び抜かれた約70店舗が出店し、200アイテムを超えるメニューが3日間にわたって会場を彩ります。

Gi-FACTORY「全肉祭」





会場：扇町公園（大阪府大阪市）日程：2026年5月22日（金）〜5月24日（日）時間：10：00〜21：00出店数：約70店舗総メニュー数：200アイテム以上

「全肉祭」は、畜産肉・魚肉・果肉など「肉」と名のつくあらゆる食材をテーマに、全国を対象に出店を募集・選考する野外グルメイベントです。

和歌山・徳島・広島・山口・島根・北九州・岡山・高知・岐阜・静岡・東京など各地で開催実績を重ね、今回が大阪での初開催となります。

餃子・ホルモン焼き・ステーキ串・いか飯・カレーライスをはじめとする約80品目が並び、全国の食文化が一堂に集まります。

3日間で全メニューを制覇することが難しいほどのボリュームが用意されており、グルメだけでなくステージ企画や体験コーナーも同時開催されます。

子ども連れから大人のグループまで幅広い層が楽しめる構成となっています。

全国各地の美食が集結するグルメゾーン





秋田・青森・香川・大阪など全国各地から選考を通過した店舗が軒を連ね、餃子・ホルモン焼き・ステーキ串・いか飯・カレーライスなど約80品目がタイル状に並びます。

畜産肉にとどまらず、魚肉や果肉を使った料理も対象としているのがこのイベントならではの特徴で、日常では出会いにくい地域の味が一度に試せます。

企業ブースによる無料体験やサンプリングコーナー、大好評のワイン試飲コーナーも設置されています。

賑わいの会場風景





青空の下、PIZZAや牡蠣などの屋台幟が立ち並び、多数の来場者が会場内を埋め尽くす光景が過去の開催から続いています。

昼間は家族連れや友人グループが屋台を巡り、食べ比べを楽しむ姿が広がります。





夕暮れを過ぎると屋台テントに照明が灯り、通路を埋め尽くす来場者で会場全体が祭りの熱気に包まれます。

21時まで開催されているため、仕事帰りや夕食を兼ねた来場にも対応できる時間設定となっています。

子ども向けアトラクションとステージ企画





G-ISLANDのロゴを冠した赤・黄・青のカラフルな大型エアー遊具がグルメゾーンと並んで設置されます。

トンネルとアーチ型の入口を備えたこのアトラクションのほか、射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーも用意されており、子どもが飽きずに過ごせる環境が整っています。





夜になるとトラックステージを舞台に、炎を操るパフォーマーと両脇に控える女性ダンサーによるファイヤーパフォーマンスが披露されます。

T-FACEと強力翔の生ライブも観覧無料で行われる予定で、食事の合間にエンターテインメントとしても楽しめます。

約70店舗・200アイテム以上のグルメが3日間にわたって揃う規模は、西日本最大級と称されるにふさわしい内容です。

大阪・扇町公園での初開催となる今回は、ワイン試飲・企業体験ブース・縁日コーナー・ファイヤーパフォーマンスとグルメ以外の楽しみも充実しており、家族や友人グループでの週末のおでかけ先として多彩な選択肢が提供されます。

Gi-FACTORY「全肉祭」の紹介でした。

よくある質問

Q. 全肉祭 in 大阪の入場料はかかりますか？

A. ステージ観覧は無料です。

ワイン試飲や企業ブースの体験も一部無料コーナーが設置される予定で、詳細は公式Instagramアカウント（@zennikusai）に掲載されます。

Q. 「全肉祭」では畜産肉以外の料理も出店されますか？

A. 畜産肉だけでなく、魚肉や果肉など「肉」をテーマとするあらゆるジャンルの料理が対象となっており、全国から選考を通過した店舗が出店します。

いか飯や牡蠣など海産系のメニューも提供される予定です。

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