原日出子 （C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/21】女優の原日出子が5月21日、自身のInstagramを更新。冷蔵庫にあった物で作ったつまみを公開した。

【写真】66歳ベテラン女優「盛り付けや器もおしゃれ」簡単に作ったおつまみ3品

◆原日出子、冷蔵庫にあったもので簡単おつまみ


原は「昨夜のおつまみ」と記し、スモークサーモン、アボカド、大葉のマリネ、エビとソーセージのケチャップ炒め、フランスパンが添えられたツナとクリームチーズ、ディルのリエットの3品を公開。「買い物する時間がなかったので 冷蔵庫にあった物で簡単に」とつづり、これら3品に赤ワインを添えた食卓の写真も投稿している。

◆原日出子の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「冷蔵庫にある物で作ったとは思えないクオリティ」「アイデアが豊富で尊敬する」「お店みたい」「美味しすぎて飲みすぎちゃいそう」「盛り付けや器もおしゃれすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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