◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２０日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・パドレス戦に「１番・投手」で先発出場し、３点リードで迎えた７回先頭の４打席目は、パドレス・松井裕樹との日本人対決が実現したが、外角低めのスライダーを打ち損じて平凡なショートフライに倒れた。

相手先発右腕バスケスとは通算６打席の対戦があるが、５打数無安打３三振と苦しめられていた。だが、１回表先頭の１打席目。初球の高めの９５・５マイル（約１５３・７キロ）直球を捉えると中堅右の観客席最前列に飛び込んでいった。打球速度１１１・３マイル（約１７９・１キロ）、飛距離３９８フィート（約１２１メートル）の一発に、敵地は騒然となった。登板日の初球先頭弾は、日本ハム時代の１６年７月３日のソフトバンク戦（ヤフオクドーム）以来だ。レギュラーシーズンでの登板日の先頭弾も初めてだった。

１回裏のマウンドは２三振を奪うなど３者凡退で抑えた。２回もＴ・ヘルナンデスの犠飛で１点を追加すると、大谷の２打席目を１死一、二塁のチャンスで迎えた。フルカウントから外角のチェンジアップに反応し、中堅後方へ飛距離３７５フィート（約１１４メートル）をはじき返したが、あとひと伸び足りず中飛だった。

打っては前日のパドレス２戦目では、初回に先制の口火となる二塁打。今季最長６試合連続安打とすると、８回にはヘルメットを脱ぎ捨てる激走で右翼線二塁打も放ち、直近６戦５度目のマルチ安打もマーク。３打数２安打１打点の活躍を見せていた。直近６戦は５度の複数安打を含む計２３打数１２安打、打率５割２分２厘と完全に軌道に乗っており、４登板ぶりの二刀流出場でも好調を維持したいところだ。

打撃不振の影響もあって、直近は３登板連続で投手専念となり、打順からは外れていた。前回登板１３日（同１４日）の本拠地・ジャイアンツ戦では、今季最多の１０５球を投げて７回４安打無失点、８奪三振の好投で４月１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦以来約１か月ぶりの白星となる３勝目（２敗）を挙げていた。