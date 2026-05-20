オイスターソース×牛乳→ちゃんぽん味に⁉驚くほど簡単な『ミルクちゃんぽんスープ』

コクのある白濁スープの「ちゃんぽん」。意外な組み合わせで、あの味を再現できるって知ってますか？ その秘密は、オイスターソースと牛乳。シンプルなのに、ひと口飲めばびっくりするほど本格派です。

豚肉は小麦粉をまぶしてこんがり焼くことで、香ばしさもアップ。しゃきしゃきもやしも相まって、これは絶対試してほしい一杯！

『ぶたこまともやしのミルクちゃんぽんスープ』のレシピ

材料（2本分）

豚こま切れ肉……250g

もやし……1袋（約200g）

牛乳……1/2カップ

小麦粉……小さじ2

ごま油……大さじ1

〈A〉

水……1カップ

塩……小さじ1/2

こしょう……10ふり

オイスターソース……小さじ4

好みで万能ねぎの小口切り……適宜

紅しょうが……適宜

作り方

（1）下ごしらえをする

豚肉は大きければ食べやすくちぎってボールに入れ、小麦粉を加えてまぶす。

（2）炒める

口径約20cmの鍋にごま油を中火で熱し、豚肉を入れて2分ほど焼きつける。もやしを加えて1分ほど炒め合わせる。

（3）煮る

〈A〉を加えて煮立て、2分ほど煮る。牛乳を加えて温め、器に盛り、好みで万能ねぎと紅しょうがをのせる。

この組み合わせ、想像以上にちゃんぽん！ おうちで簡単にお店の味が楽しめます。

小田 真規子オダ マキコ 料理家 料理研究家、栄養士。女子栄養大学 短期大学部卒業後、香川調理成果専門学校で製菓を学ぶ。「料理・フードコーディネートのプロ集団」として活動する、株式会社スタジオナッツ代表取締役。栄養バランスがよくヘルシーでありながら、おいしく工夫に富んだレシピが人気。書籍、雑誌、広告、企業のメニュー開発など、幅広く活躍中。試作・研究を重ね続け「作ると料理がうまくなるレシピ」と定評があり、著書は100冊を超える。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年3月17日号より）