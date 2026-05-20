Snow Man阿部亮平が20日、都内で「ベンチャーサポート」のアンバサダー就任発表会に出席した。

爽やかなスーツ姿で登壇。巨大名刺が贈呈されると「デカッ」と目を丸くした。「肩書きの所にベンチャーサポートアンバサダーと入っているので、いよいよ実感が湧いてきた」と笑顔。アンバサダー就任にあたり「まずはこの名刺が入る名刺入れを買うところからスタートしようかな。普段アイドル活動をしておりまして名刺を持ち歩く機会が無いのでうれしく思います。今まではSnow Manとして、名刺代わりとなるのは曲やCDがあたっている。自分の名前がしっかり入る名刺があるのは感慨深い物があります」と喜んだ。

普段自分は名刺交換する機会はないが、マネジャーが交換している様子を見ており「加わりたい」と意欲。「ベンチャーサポートアンバサダーの阿部亮平と申します」と巨大名刺で練習していた。

「ベンチャーサポート」は起業家支援のプロフェッショナル・ベンチャーサポート税理士法人。阿部はSnow Manとしてのグループでの活動に加え、難関資格の取得やキャスターなど自らの可能性を広げ続ける「挑戦者」であり、すでに活躍している起業家のみならず、起業に挑戦する人々を社会全体で支え、後押しするパートナーを体現する存在だとして起用された。