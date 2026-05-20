ちいかわ×東京スカイツリー（R）３年ぶり再タッグ 限定グッズや特別ライティング…チケット転売禁止の呼びかけも
東京スカイツリーで、人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボレーションイベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリー(R)とひみつの島」が、7月10日から10月31日まで開催される。両者のコラボは3年ぶり2度目。7月24日公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』に合わせた企画として実施される。
【映画館マナーCMカット】音を出すうさぎ…びっくりするちいかわとハチワレ
「ちいかわ」は、イラストレーターのナガノ氏が描く、X(旧Twitter)発の漫画作品。個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が多くのファンを生み、現在ではフォロワーも469万人(2026年5月現在)を超え、グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており2022年4月より『めざましテレビ』(フジテレビ系列)内でもテレビアニメが放送され、7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定。いまもっとも注目されているキャラクターのひとつ。
イベント会場は東京スカイツリー天望デッキと天望回廊。地上450メートルの天望回廊を中心に、イベントオリジナルビジュアルを使った展示装飾やフォトスポットが登場し、「ちいかわ」の世界観を体感できる空間が展開される。お気に入りのキャラクターたちと記念撮影ができる演出も用意され、来場者を作品の世界へ引き込む。
また、地上350メートルの天望デッキでは、窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた「SKYTREE ROUND THEATER(R)」で特別映像を上映。さらに、キャラクターと撮影できるイベント限定フォトサービスの販売や、各キャラクターをイメージした特別ライティングの点灯など、多彩なコンテンツが展開される。
イベント限定グッズやコラボカフェも実施予定で、天望デッキフロア340「SKYTREE CAFE」ではイベント限定メニューを販売する。限定グッズの販売方法やカフェメニューの詳細は、第2弾リリースで発表される予定だ。
コラボカフェの利用には「お食事券付き展望台入場券」が必要となる。チケット販売方法についても続報で明らかになる予定で、主催側はチケット転売の禁止も呼びかけている。
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「ちいかわ」は、イラストレーターのナガノ氏が描く、X(旧Twitter)発の漫画作品。個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が多くのファンを生み、現在ではフォロワーも469万人(2026年5月現在)を超え、グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており2022年4月より『めざましテレビ』(フジテレビ系列)内でもテレビアニメが放送され、7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定。いまもっとも注目されているキャラクターのひとつ。
また、地上350メートルの天望デッキでは、窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた「SKYTREE ROUND THEATER(R)」で特別映像を上映。さらに、キャラクターと撮影できるイベント限定フォトサービスの販売や、各キャラクターをイメージした特別ライティングの点灯など、多彩なコンテンツが展開される。
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