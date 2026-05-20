「オリックス２−１ソフトバンク」（１９日、京セラドーム大阪）

劇場型でも終わり良ければ全て良し！オリックスの守護神・アンドレス・マチャド投手が１点リードの九回に登板。２死三塁のピンチを無失点で切り抜け、２００５年に大久保勝信がマークした球団記録を更新する登板１１試合連続セーブを達成だ。

「（ピンチを背負っても）勝ちは勝ち。ランナーが三塁にいても（抑えれば）勝ちです」。周囲の心配をよそに誇らしげに振り返った。救援組の寺西、吉田、椋木がつないだ必死の継投リレーを、ヒヤヒヤながらも最後は自分の役割を果たした。球団新記録に「うれしいです。タイ記録の時も同じ事を言ったけど、自分の名前が球団に刻まれるのはすばらしいことです」と顔をほころばせた。

来日３年目の今季は３月にＷＢＣに出場し、母国ベネズエラの世界一に貢献。短期決戦から一転、長いシーズンでの調整も難しいが「乗り切るための方法でやっている」と心配はご無用で「まず自分が健康であれば勝利に導けるし、届けたい」と豪語した。

連敗を４で止めた岸田監督も「抑えをやっていれば打たれることもあるけど１１試合連続セーブですから。何の心配もない」と絶賛。ＷＢＣに続いてマチャドがＶの使者となる。