4月から放送されているTBS系の火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』。

【写真】またもやハマり役を好演！ 寿司職人姿が似合いすぎるファーストサマーウイカ

個人視聴率が今期に放送されている全ドラマの中で3位と好調で、TVerのお気に入り登録数も、56万を超えている。

「同ドラマは、3か月間通えば寿司職人になれるという“鮨アカデミー”を舞台にしたヒューマンドラマです。生徒たちは、年齢も経歴もバラバラ。それぞれ人生に悩みや挫折感を抱えながら、“第二の人生”をかけて寿司職人を目指します。そこに通う生徒、柿木胡桃役を演じているのが、ファーストサマーウイカさんです」（スポーツ紙記者、以下同）

ウイカといえば、バラエティー番組での、頭の回転の速さや、場の空気を読む力などが評価されている。

「年々、俳優としても活躍の場を広げています。2024年のNHK大河ドラマ『光る君へ』の清少納言役は高く評価されました」

今作は寿司をテーマにしているだけに、魚をさばくシーンが多い。第6話ではイカをさばくシーンがあり、イカが出す墨に生徒たちが慌てる場面も。そんな中、華麗な包丁さばきを見せているのがウイカだ。

「彼女をはじめ、主演の永作博美さんら出演者たちは、撮影が始まる前に鮨アカデミーに実際に“弟子入り”し、講師から指導を受けました。その中でも、ウイカさんは包丁の研ぎ方から、魚のさばき方、刺身の切り方など完璧にこなしていて、出演者やスタッフから、驚きの声が上がったんです」（TBS関係者）

2015年に一般男性と結婚した

2019年11月、『ホンマでっか!?TV』（フジテレビ系）に出演した際は、

「ウイカさんが、スタジオでブリ大根を調理するという場面があったんです。すると、マツコ・デラックスさんが、“かつら剥き、スルスルできてるもん!”と、彼女の腕前を大絶賛していました。

当時のSNSでも、ウイカさんが普段から料理をやっている手つきだと評判でしたね」（前出・スポーツ紙記者）

健康志向の彼女は、プライベートでもよく料理をしているという。

「昆布やかつお節からだしをとるなど、けっこうこだわるタイプみたい。野菜をテンポよく切っていくのが得意なようで、中華料理をよく作っているといいます。

プライベートでは2015年に一般男性と結婚しましたが、仕事が忙しくても普段からご主人にも料理を振る舞うことが多いそうですよ」（芸能プロ関係者）

“職人級”の手さばきが、ドラマのリアリティーを支えている。