前回2839名・満足度97%の無料オンライン！ 日本保育防災協会「保育防災カンファレンス2026」

記事ポイント 2022年より6回開催、前回は過去最多2,839名が視聴・満足度97%を記録2026年7月27日〜31日の5日間、オンラインで無料開催保育現場の”動ける防災”を実践的に習得できる内容構成 2022年より6回開催、前回は過去最多2,839名が視聴・満足度97%を記録2026年7月27日〜31日の5日間、オンラインで無料開催保育現場の”動ける防災”を実践的に習得できる内容構成

日本保育防災協会が、幼稚園・保育園・認定こども園の職員を対象とした「保育防災カンファレンス2026」を、2026年7月27日から31日の5日間にわたりオンラインで開催します。

2022年の初回から累計6回を重ねてきたイベントで、前回の開催では過去最多となる2,839名が視聴し、満足度97％を記録しています。

防災を「知識」から「行動」へ転換する実践的な学びの場として設計されています。

日本保育防災協会「保育防災カンファレンス2026」





開催日時：2026年7月27日(月)〜7月31日(金)（5日間）開催形式：オンライン（Zoom）※事前申し込み必須参加費：無料主催：一般社団法人日本保育防災協会（代表理事：西畑 進太郎）

「保育防災カンファレンス2026」は、災害時に保育現場で迷わず動ける実践的な力の習得をテーマに掲げたオンラインイベントです。

マニュアルの整備や備蓄の充実といった「準備」の段階にとどまらず、想定外の状況下でも即座に判断し行動できる力を身につける場として構成されています。

子どもの命を守る最前線に立つ職員自身が安全を確保し、迅速に行動できることが避難行動の質を直接左右します。

本カンファレンスは、知識を現場で使える具体的なアクションへと転換し、日常の保育のなかで活かせる防災力を育む起点として位置づけられています。

開催背景と課題意識

近年、地震や豪雨などの自然災害が頻発するなか、保育現場における防災対策の重要性はいっそう高まっています。

一方で、実際の災害時に現場でどう動くかを実践的に学ぶ機会は依然として限られており、知識の習得だけでは想定外の状況下で即座に判断し行動する力を十分に身につけることが難しいという課題があります。

「保育防災カンファレンス」は2022年にこの課題に向き合う形で初回が開催され、これまでに6回の実施を重ねてきています。

2026年は「知る・備える」を現場で使える具体的なアクションへ変え、日常の保育に活かせる防災へとつなげることを一年の柱に据えています。

前回開催の実績

前回の開催では、過去最多となる2,839名が視聴し、参加者の満足度は97％に達しています。

幼稚園・保育園・認定こども園の現場で実際に役立てられる内容として、全国の保育関係者から高い評価を得ています。

対象者と参加方法

本カンファレンスは、保育園・幼稚園・認定こども園の園長および職員を主な対象としています。

防災に関心のある保護者や学校関係者、自治体職員や地域防災に関わる方も参加できます。

参加費は無料で、Zoom上でのオンライン開催のため事前申し込みが必要です。

申し込みフォームの送信後、視聴用URLがメールで案内されます。

映像や音声に乱れが生じる場合があること、終了時刻が前後する可能性があることが主催者から示されています。

参加費無料・オンライン開催のため全国どこからでも参加でき、2022年からの6回の積み重ねが支える実践的な内容と、前回97％という高い満足度が、本カンファレンスの信頼の土台となっています。

保育現場で子どもの命を守る立場にある職員が、実践的な判断力と行動力を日常の保育に結びつける機会として設計されています。

日本保育防災協会「保育防災カンファレンス2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加するにはどのような手続きが必要ですか？

A. 事前申し込みが必要です。

申し込みフォームの送信後、視聴用URLがメールで案内されます。

参加費は無料です。

Q. 保育関係者以外の方も参加できますか？

A. 防災に関心のある保護者や学校関係者、自治体職員や地域防災に関わる方も参加できます。

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