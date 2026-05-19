モデルの冨永愛（43）が16日、Instagramを更新。生まれたばかりの第2子とともに海辺を散歩する様子を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】第2子と散歩をする冨永愛&お相手の山本一賢

2004年にパリ在住の日本人男性と結婚。翌年3月に現在モデルとして活動している長男・章胤（21）を出産したが、2009年4月に離婚していた。2025年12月には、Instagramで俳優の山本一賢（40）との間に第2子を妊娠したことを発表。翌年5月7日の更新では、「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました。20年前の章胤の出産以来、久しぶりの新生児との日々です」と報告していた。

生まれたばかりの第2子と海辺を散歩

16日の投稿では、生まれたばかりの我が子と海を訪れた際の様子を公開。「久しぶりの遠出 裸足で砂浜を歩く感覚がどこか愛おしくて。夏が来るね！」とコメントした。

冨永の姿にファンからは、「さすが愛さん 産後太りとは無縁ですね」「しかし若いママさんですね」「お写真がとても尊いです」「絵になりますね〜」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）