アウトドアシーンや日常使いに役立つ全11アイテムとセットを用意

新型（60系）RAV4向けの純正アクセサリーが2026年5月19日、「トヨタ アップグレード ファクトリー」で提供開始されました。アウトドアや日常使いに役立つ全11アイテムが用意されています。

主なアイテムと価格（消費税込み）は以下の通りです。

【画像】ドライブ＆日常使いで役立つRAV4のアクセサリー（18枚）

・サイドストレージランタン：1万1000円

・モールパネル（シートバック）：1万2100円

・バックドアオープニングガード：2万4200円

・ラゲージトレイ（リアシート部付）：3万1900円

・フードディフレクター：3万7400円

・オールシーズンシェード：2万3100円

・ラゲージアンダーストレージ：2万4200円

・ラゲージアンダーボックス：2万900円

・プロジェクションイルミネーション：4万5100円

・ラゲージソフトトレイ（ラゲージ部）：1万6500円

・ラゲージソフトトレイ（リアシート部）：1万1000円

例えば「サイドストレージランタン」は運転席のインストルメントパネルサイド部に装着できるもので、4種類の点灯モードやエマージェンシー点灯機能を備えています。また、「ラゲージトレイ（リアシート部付）」は取り付け面が完全防水仕様のため、長尺物を積む際もシートバックを汚さず清潔に保つことができます。

これらの単体アイテムに加え、目的に応じて組み合わせた「アウトドアセット」（11万6600円）や「ライフスタイルセット（ハイブリッド車用）」（11万3300円）などのセットメニューも設定されています。

クルマの利用形態を問わずオンラインで申し込み可能

本サービスは、トヨタ自動車から業務委託を受けたKINTOが運営しています。提供される純正アクセサリーは、一般的な所有やサブスクリプションなど、車両の利用形態にかかわらず申し込みが可能です。

申し込み手続きは、トヨタ アップグレード ファクトリーのWEBサイトを通じて行えます。申し込みには車検証情報の入力が必要。その後、希望する販売店と入庫日を調整し、指定日時にユーザー自身で車両を持ち込んで施工を受ける流れとなります。施工を受け付ける店舗は、北海道から沖縄まで全国の幅広いエリアに所在しています。

期間限定のプレゼントと実車展示イベント

今回の提供開始に合わせ、2026年5月19日から同年8月12日まで、キャンペーンを実施中。期間内にトヨタ アップグレード ファクトリーを通じて対象の純正アクセサリーを申し込むと、「トヨタ アップグレード ファクトリーオリジナルRAV4ステッカー」がプレゼントされます。

トヨタ アップグレード ファクトリーオリジナルRAV4ステッカー

また、2026年5月30日には、三井アウトレットパーク滋賀竜王（滋賀県竜王町）のP7駐車場で開催されるイベント「RAV4 Meeting in Shiga 2026」において、純正アクセサリーを装着した新型RAV4の実車が展示される予定です。展示時間は10時から16時までとなっています。