元TOKIO・長瀬智也、今後の俳優活動に本音 “友人”滝沢眞規子の問いかけに「もちろん」と語るも軽々しく言い切れない理由
モデルの滝沢眞規子（47）が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「ほぼ家族」だと断言するほど家族ぐるみで交流がある、長年の友人・元TOKIOの長瀬智也（47）とのコラボ動画を公開し、長瀬が今後の俳優活動に心境を明かした。
【動画】「いい人と出会えたら…」今後の俳優活動に本音を明かした元TOKIO・長瀬智也
動画で、滝沢から「また（演技を）やってくれるんですか？」と問いかけられると、長瀬は「もちろん。何かいい話とか、作品と出会えたりとか、いい人と出会えるんだったら俺はいつでも」と前向きな姿勢を見せる。
その一方で、「今の自分にふさわしいかとか、作品を作る大変さも知っているから…」と吐露。作品に関わる大勢のスタッフや制作に要する長い期間のことまで考えているからこそ、軽々しく「やる」とは言い切れないという、表現者としての誠実な葛藤を明かした。
また、現在ロングヘアの長瀬に「役のために切ってくださいと言われたらどうするの？」と問いかける場面も。これに長瀬は「切る切る、全然切る」と即答。
「逆にそれがないと自分の髪の毛に興味がないから」と意外な一面を見せ、滝沢のスタッフから「興味がなくて（髪の毛を）伸ばしているんですか？」と質問されると、「そう、そうなんすよ」と、驚きの事実を告白した。
伸びた髭についても「剃る」と即答しており、現在のロン毛や髭スタイルに特別なこだわりはないという。趣味のバイクや楽器などにはとことんこだわるものの、自分自身のビジュアルについてはこだわりがないという、長瀬らしい飾らない素顔をのぞかせていた。
この動画に、コメント欄には「また俳優業やってほしいなぁ」「本当にいい俳優だったからたまには映画やドラマにも出てほしいな」「また俳優してほしい」「やっぱいい男〜 男は脱毛せずにヒゲがいい!!!」「演技する可能性ゼロじゃないなんて嬉しすぎる」「男が憧れる漢ですよね。もう一度演技しているのを見たい」などと、俳優復帰を望む声が寄せられている。
【動画】「いい人と出会えたら…」今後の俳優活動に本音を明かした元TOKIO・長瀬智也
動画で、滝沢から「また（演技を）やってくれるんですか？」と問いかけられると、長瀬は「もちろん。何かいい話とか、作品と出会えたりとか、いい人と出会えるんだったら俺はいつでも」と前向きな姿勢を見せる。
また、現在ロングヘアの長瀬に「役のために切ってくださいと言われたらどうするの？」と問いかける場面も。これに長瀬は「切る切る、全然切る」と即答。
「逆にそれがないと自分の髪の毛に興味がないから」と意外な一面を見せ、滝沢のスタッフから「興味がなくて（髪の毛を）伸ばしているんですか？」と質問されると、「そう、そうなんすよ」と、驚きの事実を告白した。
伸びた髭についても「剃る」と即答しており、現在のロン毛や髭スタイルに特別なこだわりはないという。趣味のバイクや楽器などにはとことんこだわるものの、自分自身のビジュアルについてはこだわりがないという、長瀬らしい飾らない素顔をのぞかせていた。
この動画に、コメント欄には「また俳優業やってほしいなぁ」「本当にいい俳優だったからたまには映画やドラマにも出てほしいな」「また俳優してほしい」「やっぱいい男〜 男は脱毛せずにヒゲがいい!!!」「演技する可能性ゼロじゃないなんて嬉しすぎる」「男が憧れる漢ですよね。もう一度演技しているのを見たい」などと、俳優復帰を望む声が寄せられている。