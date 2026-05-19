KARA知英、美ウエストチラリ 延世大学応援祭オフショットに反響「衣装の色合いが可愛すぎる」「ラインが綺麗」
【モデルプレス＝2026/05/19】K-POPガールズグループ・KARA（カラ）のメンバーで女優の知英（ジヨン）が5月18日、自身のInstagramを更新。夏を感じるキャミソールスタイルを公開し、話題となっている。
【写真】32歳KARAメンバー「ラインが綺麗」美ウエスト見せ有名イベント衣装ショット
知英は、5月17日に開催された延世大学の応援祭「アカラカ」（AKARAKA／아카라카）に出演した際のオフショットを公開。「延世よ、愛してる」と韓国語でつづり、白いホルターネックと青い生地に白文字で「YONSEI UNIVERSITY」と書かれたキャミソールにデニムを合わせ、ウエストがチラリと見えるスタイルで、ウインクに笑顔でキャミソールを指さしている。
この投稿には「衣装の色合いが可愛すぎる」「ラインが綺麗」「スタイル抜群」「最高です」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳KARAメンバー「ラインが綺麗」美ウエスト見せ有名イベント衣装ショット
◆知英、美ウエストチラリスタイル公開
知英は、5月17日に開催された延世大学の応援祭「アカラカ」（AKARAKA／아카라카）に出演した際のオフショットを公開。「延世よ、愛してる」と韓国語でつづり、白いホルターネックと青い生地に白文字で「YONSEI UNIVERSITY」と書かれたキャミソールにデニムを合わせ、ウエストがチラリと見えるスタイルで、ウインクに笑顔でキャミソールを指さしている。
◆知英の投稿に反響
この投稿には「衣装の色合いが可愛すぎる」「ラインが綺麗」「スタイル抜群」「最高です」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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