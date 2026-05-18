【カー用品店】売れているバッテリーTOP10｜春先のトラブル予防に“定番モデル”をチェック！【2026年3月版】
3月は寒暖差が大きく、冬のあいだに負担がかかったバッテリーの状態が気になりやすい時期だ。
朝の始動性や電装品の安定動作に不安があるなら、春のドライブシーズン前にバッテリーを点検・交換しておきたい。
今回は、2026年3月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているバッテリーTOP10を紹介する。
※本記事は2026年3月の販売データをもとに作成している。
売れ筋 バッテリー ランキング 1位
オートバックス 1位 オートバックス エバストロン S-3
オートバックスのPBバッテリーの中でも、アイドリングストップ車や充電制御車に対応する上位モデル。
冬のあいだに弱ったバッテリーを早めに交換したいユーザーに選ばれている。
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イエローハット 1位 GSユアサ ECO.R Revolution ER-2
アイドリングストップ車や充電制御車に対応する、GSユアサの高性能バッテリー。
低温時の始動性や耐久性を重視したいユーザーに向く、信頼性の高い定番モデルだ。
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売れ筋 バッテリー ランキング 2位
オートバックス 2位 オートバックス エバストロン S-1
経済性を重視した、充電制御車対応のベーシックタイプ。
日常使い中心のクルマや、コストを抑えて交換したいユーザーに選びやすい。
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イエローハット 2位 BOSCH Eシリーズ
BOSCHブランドのスタンダードなバッテリーシリーズ。
ブランドの安心感と価格のバランスを重視したいユーザーに選ばれている。
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売れ筋 バッテリー ランキング 3位
オートバックス 3位 オートバックス エバストロン S-2
性能と保証を高めた、充電制御車対応のスタンダードタイプ。
純正同等クラスを希望するユーザーや、街乗り中心のクルマに向いている。
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イエローハット 3位 BOSCH BKシリーズ
BOSCHのバッテリーラインアップの中でも、実用性を重視したシリーズ。
日常使いの交換用として選びやすく、信頼できるブランドで選びたいユーザーに向いている。
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オートバックス 4位～10位
4位：パナソニック カオス X1シリーズ
5位：オートバックス エバストロン S-0
6位：オートバックス 欧州EN規格バッテリー
7位：パナソニック カオス HVシリーズ
8位：BOSCH ハイテックHV
9位：GSユアサ HJシリーズ
10位：BOSCH ブラックAMG
イエローハット 4位～10位
4位：パナソニック カオス W1シリーズ
5位：GSユアサ GALDAR SHG2
6位：BOSCH BO-YB
7位：パナソニック カオス ライト L3
8位：パナソニック BKシリーズ
9位：BOSCH PSバッテリー EN AMS
10位：パナソニック カオス EN
まとめ
2026年3月のバッテリーランキングでは、オートバックスのPB「エバストロン」シリーズが上位を独占する結果となった。
一方、イエローハットではGSユアサ、BOSCH、パナソニックといった定番メーカーの製品が上位に並んでいる。
冬を越えたバッテリーは、気づかないうちに性能が低下していることもある。
春のドライブシーズンを安心して迎えるためにも、売れ筋上位の定番モデルを基準に、早めの点検・交換を検討したい。