3月は寒暖差が大きく、冬のあいだに負担がかかったバッテリーの状態が気になりやすい時期だ。
朝の始動性や電装品の安定動作に不安があるなら、春のドライブシーズン前にバッテリーを点検・交換しておきたい。

今回は、2026年3月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているバッテリーTOP10を紹介する。

※本記事は2026年3月の販売データをもとに作成している。

売れ筋 バッテリー ランキング　1位

オートバックス 1位　オートバックス エバストロン S-3

オートバックスのPBバッテリーの中でも、アイドリングストップ車や充電制御車に対応する上位モデル。
冬のあいだに弱ったバッテリーを早めに交換したいユーザーに選ばれている。
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イエローハット 1位　GSユアサ ECO.R Revolution ER-2

アイドリングストップ車や充電制御車に対応する、GSユアサの高性能バッテリー。
低温時の始動性や耐久性を重視したいユーザーに向く、信頼性の高い定番モデルだ。
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売れ筋 バッテリー ランキング　2位

オートバックス 2位　オートバックス エバストロン S-1

経済性を重視した、充電制御車対応のベーシックタイプ。
日常使い中心のクルマや、コストを抑えて交換したいユーザーに選びやすい。
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イエローハット 2位　BOSCH Eシリーズ

BOSCHブランドのスタンダードなバッテリーシリーズ。
ブランドの安心感と価格のバランスを重視したいユーザーに選ばれている。
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売れ筋 バッテリー ランキング　3位

オートバックス 3位　オートバックス エバストロン S-2

性能と保証を高めた、充電制御車対応のスタンダードタイプ。
純正同等クラスを希望するユーザーや、街乗り中心のクルマに向いている。
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イエローハット 3位　BOSCH BKシリーズ

BOSCHのバッテリーラインアップの中でも、実用性を重視したシリーズ。
日常使いの交換用として選びやすく、信頼できるブランドで選びたいユーザーに向いている。
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オートバックス 4位～10位

4位：パナソニック カオス X1シリーズ
5位：オートバックス エバストロン S-0
6位：オートバックス 欧州EN規格バッテリー
7位：パナソニック カオス HVシリーズ
8位：BOSCH ハイテックHV
9位：GSユアサ HJシリーズ
10位：BOSCH ブラックAMG

イエローハット 4位～10位

4位：パナソニック カオス W1シリーズ
5位：GSユアサ GALDAR SHG2
6位：BOSCH BO-YB
7位：パナソニック カオス ライト L3
8位：パナソニック BKシリーズ
9位：BOSCH PSバッテリー EN AMS
10位：パナソニック カオス EN

まとめ

2026年3月のバッテリーランキングでは、オートバックスのPB「エバストロン」シリーズが上位を独占する結果となった。
一方、イエローハットではGSユアサ、BOSCH、パナソニックといった定番メーカーの製品が上位に並んでいる。

冬を越えたバッテリーは、気づかないうちに性能が低下していることもある。
春のドライブシーズンを安心して迎えるためにも、売れ筋上位の定番モデルを基準に、早めの点検・交換を検討したい。