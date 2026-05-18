3月は寒暖差が大きく、冬のあいだに負担がかかったバッテリーの状態が気になりやすい時期だ。

朝の始動性や電装品の安定動作に不安があるなら、春のドライブシーズン前にバッテリーを点検・交換しておきたい。

今回は、2026年3月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているバッテリーTOP10を紹介する。

※本記事は2026年3月の販売データをもとに作成している。

売れ筋 バッテリー ランキング 1位

オートバックス 1位 オートバックス エバストロン S-3

オートバックスのPBバッテリーの中でも、アイドリングストップ車や充電制御車に対応する上位モデル。

冬のあいだに弱ったバッテリーを早めに交換したいユーザーに選ばれている。

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イエローハット 1位 GSユアサ ECO.R Revolution ER-2

アイドリングストップ車や充電制御車に対応する、GSユアサの高性能バッテリー。

低温時の始動性や耐久性を重視したいユーザーに向く、信頼性の高い定番モデルだ。

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売れ筋 バッテリー ランキング 2位

オートバックス 2位 オートバックス エバストロン S-1

経済性を重視した、充電制御車対応のベーシックタイプ。

日常使い中心のクルマや、コストを抑えて交換したいユーザーに選びやすい。

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イエローハット 2位 BOSCH Eシリーズ

BOSCHブランドのスタンダードなバッテリーシリーズ。

ブランドの安心感と価格のバランスを重視したいユーザーに選ばれている。

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売れ筋 バッテリー ランキング 3位

オートバックス 3位 オートバックス エバストロン S-2

性能と保証を高めた、充電制御車対応のスタンダードタイプ。

純正同等クラスを希望するユーザーや、街乗り中心のクルマに向いている。

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イエローハット 3位 BOSCH BKシリーズ

BOSCHのバッテリーラインアップの中でも、実用性を重視したシリーズ。

日常使いの交換用として選びやすく、信頼できるブランドで選びたいユーザーに向いている。

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オートバックス 4位～10位

4位：パナソニック カオス X1シリーズ

5位：オートバックス エバストロン S-0

6位：オートバックス 欧州EN規格バッテリー

7位：パナソニック カオス HVシリーズ

8位：BOSCH ハイテックHV

9位：GSユアサ HJシリーズ

10位：BOSCH ブラックAMG

イエローハット 4位～10位

4位：パナソニック カオス W1シリーズ

5位：GSユアサ GALDAR SHG2

6位：BOSCH BO-YB

7位：パナソニック カオス ライト L3

8位：パナソニック BKシリーズ

9位：BOSCH PSバッテリー EN AMS

10位：パナソニック カオス EN

まとめ

2026年3月のバッテリーランキングでは、オートバックスのPB「エバストロン」シリーズが上位を独占する結果となった。

一方、イエローハットではGSユアサ、BOSCH、パナソニックといった定番メーカーの製品が上位に並んでいる。

冬を越えたバッテリーは、気づかないうちに性能が低下していることもある。

春のドライブシーズンを安心して迎えるためにも、売れ筋上位の定番モデルを基準に、早めの点検・交換を検討したい。