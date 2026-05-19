マツコ・デラックス、2ヶ月の療養期間を振り返る「何にもしてないのに楽しかった」
タレントのマツコ・デラックスが、 18日放送の日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』（後10：00）に出演。休養中の生活を明かした。
【番組カット】過酷…ダイエットに励むフェフ姉さん
マツコは、月曜レギュラーを務める2月9日放送の『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話出演。「ちょっとすいません。急だったんだけど。首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって…」と症状を説明。「それでさ、病院に行ったらさ、ちょっと急いで手術した方がいいって言われて今、実はもう手術して入院してんだ」と明かし、療養。『夜ふかし』では3月16日の放送回から欠席が続いていたが、5月11日の放送で約2ヶ月ぶりに復帰していた。
番組冒頭、MCの村上信五が、「実質休みどのくらい？」と聞くと、マツコは「2ヶ月」と即答し「もう労働意欲が…（ない）」と嘆き。「何にもしてないのに楽しかった」「なんか昔見てた猫動画とかさかのぼって見てたもん。サッカー動画も見てたし」と療養期間中を振り返った。
そして「なんか全然話題にしてないけど、ワールドカップ楽しみでしょうがなくない？。女子知らないだろうけど、すごいのよ。日本代表」とW杯に出場するサッカー日本代表のすごさを呼びかけた。
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マツコは、月曜レギュラーを務める2月9日放送の『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話出演。「ちょっとすいません。急だったんだけど。首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって…」と症状を説明。「それでさ、病院に行ったらさ、ちょっと急いで手術した方がいいって言われて今、実はもう手術して入院してんだ」と明かし、療養。『夜ふかし』では3月16日の放送回から欠席が続いていたが、5月11日の放送で約2ヶ月ぶりに復帰していた。
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