北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表に初選出され、中盤の主軸として期待されるＭＦ佐野海舟（２５）＝マインツ＝が１８日、シーズンを終え、２５日から国内で始動する森保ジャパン合流のため羽田空港に帰国した。ドイツ１部で日本人初となる２季連続の全試合先発出場を果たした驚異のスタミナを誇るボランチは、初出場となるＷ杯の舞台でのフル稼働を約束した。

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晴れやかな表情を浮かべながらも、佐野は使命感に満ちていた。「（全くホッとした（という感情は）はない。うれしさよりも、責任を感じる気持ちが１番でした」。自身初のＷ杯選出の吉報にも、使命感が安堵（あんど）の感情を上回った。真剣な面持ちで、レギュラーという立場で迎えるＷ杯本大会を見据えた。

欧州挑戦２季目となった今季は、リーグ戦３４試合中３３試合にフル出場。途中交代となった試合も後半アディショナルタイムの交代だったため、記録上の出場時間は“上限”の３０６０分（３４試合×９０分）をマークした。１年目も３０４４分に出場したため、２季合計で６８試合６１０４分間を駆け抜けたことになる。

その無尽蔵のスタミナは、森保ジャパンに欠かせない。代表常連だったＭＦ藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）、選出を期待する声も多かったＭＦ守田英正（スポルティング）が落選となり、ボランチを本職とする選手は４人のみ（佐野、鎌田大地、田中碧、遠藤航）の編成に。けが明けの遠藤のコンディションが不透明な状況での“少数精鋭”の背景には、森保一監督の佐野への期待の高さがうかがえる。佐野は「毎試合、全力でやる準備はできています。起用法は監督が決めることなので、自分は準備をするだけ」とフル稼働を約束した。

負傷でＭＦ三笘薫（ブライトン）とＭＦ南野拓実（モナコ）が選外となり、攻撃の迫力不足が懸念される分、ピンチの芽を摘み、攻撃の１歩目になる役割が真骨頂の佐野への期待は膨らむ。「みんなの憧れの舞台だと思うし、そういうところで自分がプレーできることは当たり前じゃない。チームのために力を発揮したい」。ドイツで鉄人ぶりを発揮し続ける２５歳のダイナモが、満を持して日本の心臓部を担う。（岡島 智哉）