「日本中が復帰を待ち望み、願っているのは知っている」Ｗ杯出場を逃した三笘薫、気になる近況は…ブライトン指揮官が言及「かなり前向きになっているようだった」
ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督が、三笘薫に言及した。
28歳のMFは、今月９日に行なわれたウォルバーハンプトン戦で左ハムストリングを負傷。怪我の状態が心配されていたなか、約１週間後に発表された北中米ワールドカップの日本代表メンバーには選ばれなかった。
その三笘を欠くブライトンは、17日にリーズと対戦。90＋６分に失点し、０−１で敗れた。
試合後、『U-NEXT』のインタビューに応じたヒュルツェラー監督は「三笘の不在はチームにどのような影響があった？」と問われると「もちろん、彼は私たちにとって重要な選手だ」と伝え、こう続けた。
「クオリティは誰もが分かっている。だからこそ、彼のような選手がいないのは大きい。ただ、私たちには強力なスカッドがある。チーム一丸となって彼の穴を埋めようとした。来週もそうしなければならない」
気になる三笘の近況については「大丈夫だ。昨日、彼と話した。かなり前向きになっているようだった」と説明。「日本中が彼の復帰を待ち望み、願っているのは知っている」と語った。
そのうえで「彼を支える必要がある。そして、必要な時間を与えることも大事だ。そうすれば、彼は素晴らしい選手で、素晴らしい人間だから、必ずもっと強くなって戻ってくる」と、エールを送った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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28歳のMFは、今月９日に行なわれたウォルバーハンプトン戦で左ハムストリングを負傷。怪我の状態が心配されていたなか、約１週間後に発表された北中米ワールドカップの日本代表メンバーには選ばれなかった。
その三笘を欠くブライトンは、17日にリーズと対戦。90＋６分に失点し、０−１で敗れた。
試合後、『U-NEXT』のインタビューに応じたヒュルツェラー監督は「三笘の不在はチームにどのような影響があった？」と問われると「もちろん、彼は私たちにとって重要な選手だ」と伝え、こう続けた。
気になる三笘の近況については「大丈夫だ。昨日、彼と話した。かなり前向きになっているようだった」と説明。「日本中が彼の復帰を待ち望み、願っているのは知っている」と語った。
そのうえで「彼を支える必要がある。そして、必要な時間を与えることも大事だ。そうすれば、彼は素晴らしい選手で、素晴らしい人間だから、必ずもっと強くなって戻ってくる」と、エールを送った。
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