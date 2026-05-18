「日本中が復帰を待ち望み、願っているのは知っている」Ｗ杯出場を逃した三笘薫、気になる近況は…ブライトン指揮官が言及「かなり前向きになっているようだった」

「日本中が復帰を待ち望み、願っているのは知っている」Ｗ杯出場を逃した三笘薫、気になる近況は…ブライトン指揮官が言及「かなり前向きになっているようだった」