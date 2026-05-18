2026年5月19日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月19日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
私利私欲だけで行動すると非難ごうごう。バランスを考えて。
親しい人に突然裏切られる可能性がありそう……。警戒心を持とう。
人の好意を素直に受け取れないかも。もっと前向きになって。
判断に迷って困惑する場面あり。尊敬する人を参考にしてみると吉。
気まぐれになりがち。口約束は後悔を呼ぶ結果になりそう。
即決すると失敗しがち。迷ったらとにかくよく考えて。
金運良好。季節の流行品を購入すればレジャー運もアップ！
センスが上がる暗示。特にアクセサリーづかいが周囲から好評に。
頑固になると損をしそう。人の話に素直に耳を傾けると◎。
強運日。捨て身の勝負に出れば、確実に勝ちを手にできそう。
何かと頼られそう。面倒がらずに応じればラッキー到来！
海外への興味が高まる日。他文化を吸収する心意気が幸運のもとに。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
私利私欲だけで行動すると非難ごうごう。バランスを考えて。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
親しい人に突然裏切られる可能性がありそう……。警戒心を持とう。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
人の好意を素直に受け取れないかも。もっと前向きになって。
9位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
判断に迷って困惑する場面あり。尊敬する人を参考にしてみると吉。
8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
気まぐれになりがち。口約束は後悔を呼ぶ結果になりそう。
7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
即決すると失敗しがち。迷ったらとにかくよく考えて。
6位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
金運良好。季節の流行品を購入すればレジャー運もアップ！
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
センスが上がる暗示。特にアクセサリーづかいが周囲から好評に。
4位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
頑固になると損をしそう。人の話に素直に耳を傾けると◎。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
強運日。捨て身の勝負に出れば、確実に勝ちを手にできそう。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
何かと頼られそう。面倒がらずに応じればラッキー到来！
1位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
海外への興味が高まる日。他文化を吸収する心意気が幸運のもとに。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)