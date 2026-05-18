5月16日、俳優・高畑裕太が発表した声明文が、各所で波紋を広げている。

「高畑さんは、2016年、映画撮影のために訪れたホテルで、女性従業員に性的暴行を加えたとして逮捕されました。

示談が成立し、最終的には不起訴処分となりましたが、3年ほど活動を自粛し、現在は舞台を中心に活動しています」（芸能担当記者）

この9年、沈黙を保ってきた高畑だが、16日に自身のXを更新し、当時の経緯を説明した。《ホテル従業員の女性と関係を持ったこと自体は事実です》としたうえで、

《報道されたような『性的暴行』に該当する行為は行っておりません》《怪我を伴うような暴力行為も行っておりません》

と、過去の報道を否定している。

当時、ダメージを被ったのは高畑だけではない。母・淳子は急遽開いた記者会見で「お詫びの言葉が見つからない」と謝罪し、世間からの非難を受け止めた。女手一つで育ててきた、可愛い息子の突然の不祥事に、誰より動揺したことだろう。騒動以降、出演本数は目減りし、CMも放送中止の憂き目にあうなど、仕事への影響は小さくなかった。

高畑の声明文では、母への言及はみられず、Xでは高畑淳子の胸中を気にする声が相次いでいる。

《高畑淳子さんは息子のこの声明を良しとしたの？》

《母の高畑淳子さんは同じ女性としてどう考えてるのだろう》

騒動前には、『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に親子で腕を組んで登場したり、「一番の友達みたいな感じ」と語り合うなど、溺愛エピソードには事欠かなかった2人。騒動後、親子の関係性に変化はあったのだろうか。

「親子仲がいいのは相変わらずのようですね。2019年、裕太さんの復帰舞台には淳子さんがお忍びで観劇しにきていたと『女性自身』に報じられています。自宅では2人で台本の読み合わせをしたり、演技指導もおこなっていたといいます。

2021年に、裕太さんが新しくInstagramアカウントを作った時は、淳子さんと姉・高畑こと美さんと横並びで撮った3ショットを公開。3人で微笑む写真とともに、《本人証明として家族と写真を撮りました。くだらない事に付き合わせてゴメンね》とつづっており、家族とは良好な関係であることをうかがわせていました。

裕太さんは、母の名誉回復のためにも、今回の声明を発表したのかもしれませんね」（前出・芸能担当記者）

今回の声明文には批判的な意見が集まっているが、果たして母の胸中は……。