ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】新潟市中央区東中通で路線バスが小学生男児(8)と衝突、頭が… 警察 路線バス 小学生 【速報】新潟市中央区東中通で路線バスが小学生男児(8)と衝突、頭がい骨骨折などの重傷か【新潟】 バスと衝突 男児が頭蓋骨を骨折 2026年5月18日 18時45分 UX新潟ニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 18日、新潟市中央区東中通2番町で、走行中の路線バスが横断歩道を歩いて渡っていた小学生の男の子(8歳)と衝突しました。 男の子は救急搬送される際意識はありましたが、頭がい骨骨折などの重傷とみられます。警察が事故の原因を調べています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【詳報】路線バス運転手「小学生と衝突した」110番通報、横断歩道を渡っていた男の子(8)と衝突 重傷か【新潟】 上越市のホームセンター「ヘビがいなくなった」体長1m超えるヘビ1匹が脱走か【新潟】 長岡市の飲食店でノロウイルスによる食中毒、患者は全員快方へ【新潟】 関連情報（BiZ PAGE＋） マンション, 井の頭線, 商店街, 伊東市, 老後, 沖縄, 訪問介護, 横浜, 介護タクシー, 寺田屋