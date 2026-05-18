Happyくじ『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』5月22日発売、全賞品ラインナップが公開
毎回ハズレなしの豪華賞品が必ず当たるHappyくじより、スター・ウォーズ『マンダロリアン・アンド・グローグー』が登場だ。発売日は2026年5月22日（金）。ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ホビーショップ、Happyくじオンラインなどで順次発売される。
このたび、その賞品ラインナップがついに到着。A賞「マンダロリアン&グローグースタチューフィギュア」・Last賞「レイザー・クレストフィギュア」は表情・動き・装備・⾊彩など、全てが精巧に作られ、迫⼒満点のフィギュアはファン必⾒。
また、ポスターをイメージしたレトロポップなバックプリントが可愛いB賞「Tシャツ」をはじめ普段使いしやすいアイテムのほか、1トーンのグローグーが可愛いC賞「グローグーフィギュアチャーム」、アクリルが２層に重なり⽴体感のあるG賞「アクリルキーホルダー」、A2サイズでマンダロリアンとグローグーの物語を象徴するビジュアルがランダムで当たるH賞「ポスター」など、ファン⼼をくすぐる映画の世界観が楽しめるグッズがラインアップしている。早速、チェックしていこう。A賞:マンダロリアン&グローグー スタチューフィギュア【全1種】
サイズ:全高（約）20cmB賞:Tシャツ【全1種】
サイズ:フリーC賞:グローグー フィギュアチャーム【全3種】
サイズ:全高（約）8cmD賞:トートバック【全2種】
サイズ:（約）W33×H41cmE賞:プレート【全4種】
サイズ:（約）Φ17cmF賞:タンブラー【全4種】
サイズ:（約）Φ8×H15cmG賞:アクリルキーホルダー【全6種】
サイズ:（約）W6×H8cmH賞:ポスター【全10種】
サイズ:A2I賞:ステッカーセット【全8種】
サイズ;（約）W9×H9cm以内Last賞:レイザー・クレスト フィギュア【全1種】
サイズ:全⻑（約）25cm
Happyくじ / STAR WARS 『マンダロリアン・アンド・グローグー』は1回990円（税込）。2026年5月22日（金）より、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ホビーショップ、Happyくじオンラインなどで販売。