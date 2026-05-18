Happyくじ『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』5月22日発売、全賞品ラインナップが公開

毎回ハズレなしの豪華賞品が必ず当たるHappyくじより、スター・ウォーズ『マンダロリアン・アンド・グローグー』が登場だ。発売日は2026年5月22日（金）。ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ホビーショップ、Happyくじオンラインなどで順次発売される。

このたび、その賞品ラインナップがついに到着。A賞「マンダロリアン&グローグースタチューフィギュア」・Last賞「レイザー・クレストフィギュア」は表情・動き・装備・⾊彩など、全てが精巧に作られ、迫⼒満点のフィギュアはファン必⾒。

また、ポスターをイメージしたレトロポップなバックプリントが可愛いB賞「Tシャツ」をはじめ普段使いしやすいアイテムのほか、1トーンのグローグーが可愛いC賞「グローグーフィギュアチャーム」、アクリルが２層に重なり⽴体感のあるG賞「アクリルキーホルダー」、A2サイズでマンダロリアンとグローグーの物語を象徴するビジュアルがランダムで当たるH賞「ポスター」など、ファン⼼をくすぐる映画の世界観が楽しめるグッズがラインアップしている。早速、チェックしていこう。

A賞:マンダロリアン&グローグー スタチューフィギュア【全1種】

サイズ:全高（約）20cm

B賞:Tシャツ【全1種】

サイズ:フリー

C賞:グローグー フィギュアチャーム【全3種】

サイズ:全高（約）8cm

D賞:トートバック【全2種】

サイズ:（約）W33×H41cm

E賞:プレート【全4種】

サイズ:（約）Φ17cm

F賞:タンブラー【全4種】

サイズ:（約）Φ8×H15cm

G賞:アクリルキーホルダー【全6種】

サイズ:（約）W6×H8cm

H賞:ポスター【全10種】

サイズ:A2

I賞:ステッカーセット【全8種】

サイズ;（約）W9×H9cm以内

Last賞:レイザー・クレスト フィギュア【全1種】

サイズ:全⻑（約）25cm

Happyくじ / STAR WARS 『マンダロリアン・アンド・グローグー』は1回990円（税込）。2026年5月22日（金）より、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ホビーショップ、Happyくじオンラインなどで販売。