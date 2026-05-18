「人手不足は採用力の問題ではない」社労士が断じる求職者が面接前に会社を見限るシビアな基準
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社労士のたかこ先生が自身のYouTubeチャンネルで「【二極化】応募ゼロは必然です。求職者が「面接前」に会社を見限るシビアな基準」を公開した。動画では、過半数の企業が直面している正社員不足の深刻な現状について、労働市場の構造変化という視点から懸念と対策を語っている。
たかこ先生は冒頭、日本企業の52.3%が正社員不足に陥っているデータを示し、「半分以上の会社で人が足りないのは異常事態」と指摘。この人手不足は単なる採用力の低下によるものではなく、労働市場の構造変化による「二度と戻らない現象」だと断じた。
さらに業種別のデータに触れ、人手不足を感じている企業のトップが建設業の69.6%であることを提示。物流業や介護業など、人間が体を動かす「労働集約型産業から連鎖的な構造変化が始まっている」と語った。仕事はあるのに人手不足で倒産するケースが増加しており、人手不足による倒産件数が「史上初400件を突破した」と厳しい状況を説明する。
続けて、採用難を加速させている要因として、労働条件の透明化に言及。現代はSNSや口コミサイトの普及により、「残業の実態から人間関係まで、すべて筒抜け状態」であり、「ごまかしが一切効かないガラス張りの時代」になっていると指摘した。そのため、労働環境が悪い会社は「面接の前に辞退される」というリアルな現実を突きつけている。
中小企業が生き残るための対策として、採用活動よりも「今いる社員を大切にする」ことや、AI・ITを活用した生産性の向上を提言。人件費はコストではなく「生き残るための投資」であるとし、国が用意している助成金を活用して「個人の気合いと根性に依存する組織から、仕組みで回る組織に作り替える」重要性を説いた。
たかこ先生は冒頭、日本企業の52.3%が正社員不足に陥っているデータを示し、「半分以上の会社で人が足りないのは異常事態」と指摘。この人手不足は単なる採用力の低下によるものではなく、労働市場の構造変化による「二度と戻らない現象」だと断じた。
さらに業種別のデータに触れ、人手不足を感じている企業のトップが建設業の69.6%であることを提示。物流業や介護業など、人間が体を動かす「労働集約型産業から連鎖的な構造変化が始まっている」と語った。仕事はあるのに人手不足で倒産するケースが増加しており、人手不足による倒産件数が「史上初400件を突破した」と厳しい状況を説明する。
続けて、採用難を加速させている要因として、労働条件の透明化に言及。現代はSNSや口コミサイトの普及により、「残業の実態から人間関係まで、すべて筒抜け状態」であり、「ごまかしが一切効かないガラス張りの時代」になっていると指摘した。そのため、労働環境が悪い会社は「面接の前に辞退される」というリアルな現実を突きつけている。
中小企業が生き残るための対策として、採用活動よりも「今いる社員を大切にする」ことや、AI・ITを活用した生産性の向上を提言。人件費はコストではなく「生き残るための投資」であるとし、国が用意している助成金を活用して「個人の気合いと根性に依存する組織から、仕組みで回る組織に作り替える」重要性を説いた。
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チャンネル情報
助成金専門社労士のたかこ先生が、国からもらえる助成金と労務管理について、日本一わかりやすく教えるチャンネル。 助成金申請2,000件超、200社以上のコンサル経験をもとに、ヒト・モノ・カネが好循環で回る強い組織＝「骨太経営」の実践法を発信中。著書『その悩み、助成金が解決してくれます！』（KADOKAWA）も好評発売中。