参加無料、東京のホテル経営者6組が登壇！ HOTERES「HOTERES EXPO東京 2026」

記事ポイント 参加費無料、2026年6月15日に品川プリンスホテルで開催総支配人・F&B・外資オペレーターなど6セッション構成展示会でホテル向けソリューションとビジネスマッチングの場も設置 参加費無料、2026年6月15日に品川プリンスホテルで開催総支配人・F&B・外資オペレーターなど6セッション構成展示会でホテル向けソリューションとビジネスマッチングの場も設置

ホテル業界向けシンポジウム展示会「HOTERES EXPO東京 2026」が、2026年6月15日（月）に品川プリンスホテルで開催されます。

オータパブリケイションズが主催し、参加費は無料です。

セミナーシンポジウムと展示会を組み合わせた形式で、「選ばれる理由」を再定義するというテーマのもと、ホテル経営の高付加価値化と自律型オペレーションが一日を通じて議論されます。

HOTERES「HOTERES EXPO東京 2026」





イベント名：HOTERES EXPO東京 2026開催日時：2026年6月15日（月）10:00〜18:00（9:45入場開始・途中入退場可）会場：品川プリンスホテル プリンスホール（東京都港区高輪4丁目10-30）主催：HOTERES（株式会社オータパブリケイションズ）参加費：無料形式：セミナーシンポジウム＋展示会（各セッション個別登録制）対象：ホテル事業者・経営会社・運営会社・投資会社・地方自治体・金融関連会社・コンサルティング ほか問い合わせ：henshu@ohtapub.co.jp（件名：HOTERES EXPOの件）

今回のテーマは「『選ばれる理由』を再定義する 高付加価値経営と自律型オペレーションの融合」です。

インバウンド需要が量的回復を超えたフェーズに入り、ホテル経営において差別化の本質が問い直される局面を踏まえて設計されたイベントです。

6つのセミナーセッションと展示会で構成され、総支配人・F&B・外資オペレーターのブランド戦略・宿泊主体型ホテルなど多角的な切り口でホテル業界の最新動向を扱います。

ホテル事業者のほか、デザイン設計施工会社・地方自治体・コンサルティング会社・教育関連なども対象に含まれています。

6つのセミナーセッション





ホワイトパネルのブース什器と青色テーブルクロスが並ぶ展示エリアで、複数のスタッフが来場者と対面で商談・説明を行う形式が前回から継続されています。

セミナーは10:00から17:40まで6セッションが順次実施され、各セッション60分・個別登録制で参加できます。

セッション1 TOP RUNNER 東京ホテル市場を支える総支配人の現場力（10:00〜11:00）

パネリスト：春山 新悟氏（品川プリンスホテル 総支配人）／渡部 勝氏（パレスホテル東京 専務取締役総支配人）／藤崎 斉氏（東京ステーションホテル 常務取締役総支配人）モデレーター：義田 真平（月刊HOTERES編集長）

品川プリンスホテル総支配人の春山 新悟氏、パレスホテル東京専務取締役総支配人の渡部 勝氏、東京ステーションホテル常務取締役総支配人の藤崎 斉氏が登壇します。

ブランド・人材・収益のバランスをどう取り、ホテルとしての価値をどう高めるかという運営判断が議題の中心です。

人材不足への対応やサービス品質の維持向上についても論じられます。

セッション2 ホテルの世界観を広げる 外販・EC事業ブランディング最前線2026（11:20〜12:20）

パネリスト：近日公開予定モデレーター：長谷川 耕平（経営調査室 室長）

外販・EC事業で定評のあるホテルの取り組みを取り上げ、ブランド価値を高めながら収益化を実現する具体的な手法が議論されます。

ファンを生み出す商品設計・販売戦略についても論じられる予定で、パネリストは近日公開される予定です。

セッション3 F&Bが変えるホテルの競争力 料飲戦略2026（12:40〜13:40）

モデレーター：義田 真平（月刊HOTERES編集長）

セッション4 ブランドは”増やす”のか、”再編する”のか。― アコーとIHGに見る日本市場の戦略分岐 ―（14:00〜15:00）

パネリスト：辻本 祐里氏（IHG・ANA・ホテルズグループジャパン 開発ディレクター、日本&マイクロネシア）／永澤 伸介氏（アコージャパン 開発部長）モデレーター：武田 雅樹（執行役員 エグゼクティブプロデューサー）

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン開発ディレクターの辻本 祐里氏とアコージャパン開発部長の永澤 伸介氏が登壇します。

アコーによる大規模なリブランドとIHGによる着実なポートフォリオ構築という対照的なアプローチを通じて、日本市場における外資オペレーターの現在地と今後の構造変化が読み解かれます。

セッション5 キーワードで紐解く宿泊主体型ホテルの未来 高効率時代の勝ち筋を探る（15:20〜16:20）

パネリスト：下嶋 一義氏（ポラリス・ホールディングス株式会社 取締役COO）／松田 励氏（Koko Global Hospitality (Thailand) Co., Ltd. Founder and CEO）モデレーター：栗林 照暢氏（株式会社JTB総合研究所 主席研究員）／林田 研二（HOTERESデーターセンター長）

ポラリス・ホールディングス取締役COOの下嶋 一義氏が、テクノロジー「suitebook」を導入した現場運営の効率化事例を論じます。

タイ発のホテルブランドKokotelの創業者である松田 励氏は、アジアの宿泊主体ホテル市場とIT活用による超効率化運営の実態を紹介します。

JTB総合研究所主席研究員の栗林 照暢氏がモデレーターとして参画し、これからのホテルマーケットをキーワードとともに解説します。

セッション6 HOTERESトレンド2026（16:40〜17:40）

テーマ：ホテレスが注目する最先端の業界トレンドは如何に、HOTERESトレンド2026登壇：HOTERES編集部員

HOTERES編集部が独自に収集・分析した情報をもとに、2026年のホテル業界注目キーワードが一挙に公開されるセッションです。

大阪IRの開業や温泉文化の無形文化遺産登録が見込まれる2030年・インバウンド6000万人時代を見据えた業界全体の動向が示されます。

展示会・スポンサー出展

会場内に設けられた展示エリアでは、ホテル向け製品・ソリューションのブース出展が可能です。

協賛スポンサーの募集は2026年5月20日まで受け付けられています。

ホテル事業者・経営会社・運営会社・投資会社・地方自治体・金融関連会社など幅広い業種の来場者と出展企業が対面で商談を行うビジネスマッチングの場として機能します。

参加費無料・途中入退場可という形式のもと、総支配人・F&B責任者・外資オペレーターのトップが6セッションにわたって登壇し、ホテル業界の経営・運営・現場に直結する実践的な知見が提供されます。

インバウンド6000万人時代に向けた戦略を幅広い視点から得られる場として設計されています。

HOTERES「HOTERES EXPO東京 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. セミナーセッションへの参加申し込みはどのように行うのですか？

Q. 展示会への出展申し込みの締め切りはいつですか？

A. 協賛スポンサーの募集締め切りは2026年5月20日です。

会場内のブースエリアにてホテル向け製品・ソリューションの展示が可能で、詳細はHOTERES編集部に問い合わせることで案内されます。

Q. 当日は途中から参加したり、途中で退場したりできますか？

A. 途中入退場が可能です。

開催時間は10:00〜18:00で、入場開始は9:45となっています。

各セッションは個別登録制のため、参加希望のセッションごとに事前登録が必要です。

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