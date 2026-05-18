エンゼルス戦で7回1失点の好投

米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は17日（日本時間18日）、敵地エンゼルス戦に先発。メジャー最長の7回を投げ、4安打1失点、無四球でキャリアハイの8奪三振と快投した。チームは10-1で勝利し、佐々木に今季2勝目がついた。スプリット、スライダーなど変化球を駆使して好投。試合後、投球に対する手応えとともに、チーム内でのコミュニケーションが昨年より円滑になっていることも明かした。

初回1死から2番トラウトに二塁打を許すも、後続を三振と内野ゴロに抑えて無失点。2回は5番モンカダ、6番アデルから連続三振。3回にもオホッピー、フレイジャーから立て続けに三振を奪った。4回1死から3番シャヌエルにこの日2本目の安打を浴び、暴投とモンカダの右前打で失点。しかし、その後も安定した投球を続け、メジャーで初めて7回まで投げた。

佐々木は試合後「調子自体は前回、前々回のほうが感覚的にはよかったが、ストライクゾーンに投げられたし、守備にも助けられた。点も取ってもらったのでリズムよく投げられた」と味方に感謝した。「フォーム的にも徐々に良くなっている。この投げ方ならある程度ここに行くという形で投げられているし、1試合通して投げられた」と手応えも口にした。

投球以外にも成長があるようだ。佐々木は「1年目とは経験値も違う。考えることも別なので、その中でコーチとコミュニケーションを寄り取れている感覚もあるし、お互いが何を求めているかとかも分かってくる」とコメント。首脳陣とのコミュニケーションが昨年よりスムーズになっていることを伺わせた。

この日は捕手ラッシングとイニングを終えてグータッチを交わしたり、言葉を交わす場面もあった。佐々木についてはロバーツ監督も「彼のスペイン語はかなり上達したと思う」と、スペイン語圏の選手との交流も深めていると証言している。

英語が上達したのかどうか、質問された佐々木は「してないと思います」と苦笑い。「まだ何も勉強してないです」とはぐらかして記者を笑わせた。



（THE ANSWER編集部）