元フジテレビの加藤綾子アナウンサー(41)とフジテレビの井上精華アナ(31)が、お互いの誕生日を祝福した。ともに４月23日生まれ。元同局の高島彩アナ(47)は「この2人、お誕生日が同じという奇跡 お祝いさせてもらって溢れんばかりの幸せをもらいました」と後輩たちを祝福した。



【写真】とても幸せそうな井上清華アナ こんな笑顔見たことない！

加藤アナは16日に更新したインスタグラムで「誕生日パーティーというか幸せなランチ会 清華ちゃんとは誕生日が一緒なんです」と投稿。「先日彩さんがお祝いしてくれました」と高島アナが主催してくれたことを明かした。「清華ちゃんに会えたの久しぶりだったから嬉しかったな 素敵な会をありがとうございます お二人の笑顔にパワー頂きました」と記した。井上アナは加藤アナの投稿に「4／23生まれでよかったです 幸せ時間をありがとうございました」と返信。高島アナも「パワーチャージできました ありがとう 次回も楽しみ」と返信した。



井上アナも16日に自身のインスタグラムを更新。「写真の自分がとっても幸せそうです 高島さん、加藤さんお2人とお会いできるだけでも嬉しいのに、お誕生日までお祝いしていただきました 加藤さんとは同じお誕生日なのです 私は今日も写真を見返してニヤニヤしています #4月23日生まれ #お祝いコメントくださった皆様 #ありがとうございました」と感謝の言葉をつづった。



高島アナはこの投稿に「毎朝早くからキラキラ笑顔でいつも元気もらってる せいかちゃんのお陰で弁当作り頑張れてるぞー ありがとう！妹のように可愛くてしかたないわ」と返信。自身のインスタでは2人の動画を投稿し、「か、かわいい いつかのランチ なんと @ayako_kato.official @seika_inoue この2人、お誕生日が同じという奇跡 お祝いさせてもらって溢れんばかりの幸せをもらいました」と後輩2人と楽しい時間を過ごしたことを投稿した。



豪華な3人がそろい、それぞれのコメント欄が大にぎわい。「神メンバーすぎる 誕生日おめでとうございます」「女子アナ最強スリーショット 貴重です」など絶賛のコメントがいくつも届いた。



（よろず～ニュース編集部）