目の前に大好きなおやつを差し出されても、なぜか「フン、別に興味ないし」と言わんばかりのクールな表情を決めるワンちゃんがSNS上で注目を集めている。



【写真】「本当は食べたい！」おやつに飛びかかるワンちゃん

Xで話題となっているのはかまぼこくん（@kamamama24）。



投稿された動画では、おやつを目の前にしながらも、あえて視線を外して「格好をつけている」ような姿が映し出されている。しかしどうしてもおやつが気になるのか、横目でチラチラと確認。この“ツンデレ”すぎる行動が人気を呼び、投稿は1.4万いいねを獲得。飼い主さんに詳しい話を聞いた。



――この表情を始めたのは、いつ頃からですか？



飼い主さん：1歳くらいからだったと思います。パピー（子犬）の頃から表情が豊かで、いじける顔はよくしていました。初めて犬を飼ったので、最初は「犬ってこんなに人間みたいな顔をするんだ！」と感心したのを覚えています。

性格が「ツンデレ」なので、こういう顔をよくするようになったのかもしれませんね。かまぼこなりに一生懸命いろいろ考えているんだなと思うと、愛おしいです。



――この「クールな顔」は、どんな場面で見られますか？



飼い主さん： お散歩中におやつで釣ろうとした時や、シャンプーをされる前など、おやつで釣ろうとしているのがバレると、大体この顔をします（笑）。



――最後におやつを食べる時の反応はどうでしょうか。



飼い主さん： いざ食べるとなったら、凄い勢いで飛んできます。その時の「切り替え」の凄さといったらありませんよ！（笑）。



◇ ◇



SNSには「見てないフリしてる！」「そんな卑しい犬じゃないです、ってフリしてるのかも」「全然お腹空いてないんですけど？って顔」などの反響が寄せられた。「ツン」の状態から、一気におやつに飛び掛かる「デレ」の極端なギャップが、かまぼこくんが多くの人を虜にする理由のようだ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）