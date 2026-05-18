オランダ代表がW杯で着用するユニに注目

北中米W杯は現地時間6月11日に開幕する。

新フォーマットでの開催となるなか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」はオランダ代表がW杯本大会で着用する1着に注目している。

今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの共同開催。3か国での共同開催は初となり、出場国も32チームから48チームへと増加した。4チームずつの12グループに分かれ、上位2チームと、3位チームの中で成績が上位の8チームが決勝トーナメント（ラウンド32）へと進出する。

各国本大会へ向けて準備を進め、着用する新ユニフォームも続々と発表。日本と同組のオランダ代表のデザインコンセプトは「Oranje Rising（昇りゆくオレンジ）」。1stユニフォームの伝統のオレンジカラーは 歴代で最も鮮やか（Vibrant）とされる「ブライト・オレンジ」を採用している。

「王室の象徴であるオレンジの誇りを最大限に際立たせている。オーセンティックのエンブレムは角度によって変色する特別仕様だ」

2ndユニフォームはホワイト基調。「同国の2ndユニフォームに白が採用されるのは2015年以来11年ぶりとのこと」と、ともさんは言及している。（FOOTBALL ZONE編集部）