値上げ続きのカルビーがついにお菓子をもらえる優待を新設、花月嵐のラーメン付き高配当株も新登場「おすすめ優待銘柄7選」

優待新設のおすすめ銘柄

こんにちは、株主優待好きの主婦、まる子です。2026年度がスタートして早1ヵ月余り。皆様、新生活はいかがでしょうか。

新しい生活にも慣れ、楽しさが増している方、思っていた以上にハードで、ちょっとお疲れの方、新しいことが始まる春は、心も体も結構大変ですよね。

株式市場は年度が変わっても特に変化はありませんが、一区切りとして昨年度新規優待を発表した銘柄がどうなったのか、新しい優待は満足できるものだったのか、今回は少し振り返ってみたいと思います。

今回は2025年4月から2026年3月までに発表された新規優待からいくつかご紹介です。

まずは身近な企業の優待新設。個人株主獲得のための施策としての株主優待はまだまだ健在なのかなと思いました。

お菓子や冷凍食品がもらえる

カルビー（2229）の優待は自社グループ商品1500円相当。3月末が初の権利確定日でした。半年以上継続保有が条件なので、今年9月までに取得すると来年3月にいただけます。

ちなみに、カルビーは主力のポテトチップスなどを2025年に複数回値上げしていて、2026年6月にはさらなる値上げも予定。イチ消費者としては、たとえ1500円分でもありがたい優待です。会社が選んでくれる商品が何なのか、気になりますね。

冷凍食品大手のニチレイ（2871）も優待新設を発表。500株以上と投資額のハードルは高めですが、優待は2500円相当の自社グループ商品詰合せです。冷凍食品は小売店での割引率も高いので、2500円相当がどんな商品が入っているのか気になります。

店舗が増えている町のお菓子屋さん「おかしのまちおか」を展開している、みのや（386A）。会社名と店舗名が異なると、覚えるのが大変です。

こちらの優待は2000円相当の「おかしのまちおか」商品券、またはおこめ券。近くに店舗が無くてもおこめ券を選べるので安心です。本来は200株を1年以上継続保有でいただけますが、2026年6月権利分は初優待ということもあって、保有期間の縛りはありません。6月に200株保有していれば優待をいただけるので、気になる方はお忘れなく。

ラーメン付きの高配当株も

外食を楽しめる新規優待を発表した会社もいくつか。

企業向け人材派遣・紹介サービスなどを展開しているフルキャストホールディングス （4848）の優待はなぜか「らあめん花月嵐」の食事優待券。数年前にラーメンチェーン「らあめん花月嵐」を運営するグロービート社を買収し、完全子会社化したため株主優待として提供しているそうです。

店舗が近くになくても「嵐げんこつらあめん」1箱（4食分）が選べます。1年以上継続保有が必要ですが、年に2回優待があり、配当利回りも4%近くあるので、保有していても良いかと思います。

北関東が地盤の居酒屋・飲食店「忍家」が主力のホリイフードサービス（3077）。以前はおこめ券の優待がありましたが、2023年に廃止。今回復活し、500株以上保有でジャパネットクーポン（電子クーポン）1万円相当、または自社食事券1万5000円相当がいただけます。

1年以上継続保有すると優待額が増えますが、26年11月権利分は半年以上継続保有でも増額となるので、ガッツリ欲しい方は5月までに保有するのがおすすめです。

デジタルギフトは使い勝手がいい

最近、新設優待で多くなっているデジタルギフト。使える先を選べるのでクオカードよりも便利で、管理も楽です。

メンタルヘルステクノロジーズ （9218）は200株以上でデジタルギフト1万円相当と投資額に対して優待額が高め。昨年12月が初優待で、3月に無事届きました。配当も出していますし、1年以上の長期保有で3000円増。こちらのほかに自社グループオンラインメンタル相談サービス利用チケットもいただけます。

無配ですがGLC GROUP（2970）の優待は400株以上でデジタルギフト2万円相当。6月と12月の年に2回あるので、年間4万円いただけます。400株以上を6ヵ月以上継続保有する必要はありますが、26年6月のみ6ヵ月未満保有の株主でもいただけるので、今からでも初優待に間に合います。

さらに後編〈ついに優待を新設した「上場77年目の三菱系企業」…優待のカリスマも「インパクトがすごい」と驚いた〉では、新たに優待を参入した老舗企業や変わった優待がもらえる企業を紹介します。

【つづきを読む】ついに優待を新設した「上場77年目の三菱系企業」…優待のカリスマも「インパクトがすごい」と驚いた【おすすめ優待銘柄7選】