休養中のバナナマン日村勇紀、まさかの近影？ 妻・神田愛花の“サングラス”写真に反響相次ぐ「拡大すると…」
フリーアナウンサーの神田愛花（45）が、18日までに自身のインスタグラムを更新。サングラス姿の写真を公開したが、サングラス越しに見えるのが休養中の夫・バナナマンの日村勇紀（53）ではないかと話題になっている。
【写真】休養中の日村、まさかの近影？ 神田愛花の“サングラス”越しに注目
神田は「アメリカで購入した服だけを着て。ニューヨークっぽい、週末。幸せ」との文言とともに、写真をアップ。ファンからは「サングラスに写る日村さんのフォルムがかわいい」「サングラスのところを拡大すると日村さんがいる！」「ご夫婦でゆっくりできてよかった」などといった感想が相次いで寄せられている。
日村については4月28日、所属するホリプロコムが公式サイトで「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と報告。「これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と伝えていた。
日村は、1972年5月14日生まれ、神奈川県出身。93年、設楽統とバナナマンを結成。プライベートでは、2018年4月にフリーアナウンサーの神田愛花と結婚した。
【写真】休養中の日村、まさかの近影？ 神田愛花の“サングラス”越しに注目
神田は「アメリカで購入した服だけを着て。ニューヨークっぽい、週末。幸せ」との文言とともに、写真をアップ。ファンからは「サングラスに写る日村さんのフォルムがかわいい」「サングラスのところを拡大すると日村さんがいる！」「ご夫婦でゆっくりできてよかった」などといった感想が相次いで寄せられている。
日村は、1972年5月14日生まれ、神奈川県出身。93年、設楽統とバナナマンを結成。プライベートでは、2018年4月にフリーアナウンサーの神田愛花と結婚した。