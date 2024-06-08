俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は24日、第20話「本物の平蜘蛛」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

上杉攻めから離脱し、勝手に帰国した羽柴秀吉（池松壮亮）に織田信長（小栗旬）は激怒。蟄居の上、死罪に処すと申し渡す。羽柴家一同が助命嘆願に奔走する中、松永久秀（竹中直人）が再び裏切ったとの報が入る。九死に一生を得た秀吉と羽柴小一郎（仲野太賀）は久秀との談判に臨む。唯一無二の茶器「平蜘蛛」を納めれば久秀の謀反は不問、が信長の意向。しかし、破格の条件にもかかわらず、久秀は何故か応じないと言い張る。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

松永久秀は斎藤道三・宇喜多直家と並ぶ「戦国三大梟雄（きょうゆう、残忍・狡猾な英雄）」の一人。一度「織田信長包囲網」に加わり、許されたものの、再び「信貴山城の戦い」（1577年・天正5年）で反旗を翻した。敗れて自害したが、天下一の茶器「平蜘蛛（ひらぐも）」とともに爆死したとされる。近年は名作テレビゲームを引き合いに“戦国のボンバーマン”の呼び名もある。

次回予告。久秀の「断じて渡さん」の後、爆風と黒煙が小一郎と秀吉を襲う。「楽しませてもらうわ！信長の間抜けな姿を！」。炎に包まれ、久秀は高笑い――。

SNS上には「派手に爆死しそう」「予告の火力w」「なるほど、来週は竹中直人劇場なわけね」「もう神回確定（笑）」「今回の話の余韻を、予告の平蜘蛛ボンバーが一気に吹っ飛ばしてしまったw」などの声が続出。期待は高まるばかりだが、久秀の最期はどのように描かれるのか。