プロ雀士で、タレント・モデルの岡田紗佳さんが、7月22日にワーナーミュージック・ジャパンより歌手デビューします。デビューシングルのタイトルは「国士無双LOVE」。オリジナル対局企画『Mトーナメント2026』のオフィシャルソングに決定しました。



【写真】バスタイム中の岡田紗佳さん つるん陶器肌のセクシーショット

「美貌と知性、麻雀と音楽。カワイイだけじゃない、クールだけじゃない。音でツモる、心の役満。」というキャッチコピーを掲げ、新たなステージへ踏み出す彼女が放つデビューシングルのタイトルは「国士無双LOVE」です。3曲収録されるこのCDのリードトラック「国士無双LOVE」を手掛けたのは、M!LKの「爆裂愛してる」や「好きすぎて滅！」で知られる浅野尚志氏。麻雀用語を随所に散りばめた激しいビートと、「ツモれ！ツモれ！」と繰り返される中毒性抜群のサビが強烈なインパクトを与える一曲です。カップリングには「カケヒキ・フライディナイト」と「負けを知った私に敵はいない」の2曲が収録。全3曲とも麻雀の勝負師としての顔と、一人の女性としての素顔が交差する、遊び心とエモーションが詰まった、岡田紗佳さんの多面的な魅力を凝縮したラインナップとなっています。



岡田さんは「（歌手に）憧れはありましたが、これまで実現することはなく。約15年経ってまさかこのタイミングでデビューできるとは思っていなかったのでうれしく思っています。（国士無双LOVE）をバズりまくっている浅野さんに作っていただけると聞いて、「いいんですか！？こんなすごい方に！」と思いました。曲も聴いた時に、すごい素敵な楽曲で「もしかしたら私もバズれるかも！」なんて思いました。Mリーグ中に、この曲が出来上がったときに、Mリーグのスタッフに直談判したらうまくいきまして！（笑） Mトーナメントで使っていただけることになりました！リリースより一足早く、麻雀ファンのみなさんに聴いてもらえたらうれしいです。歌詞とかにも麻雀ワードが散りばめられた楽曲なので、ぜひ楽しんでいただけたらうれしいです」と喜びを語っています。



Mトーナメント2026は、2018年に始まったプロ麻雀リーグMリーグの冠のもと開催される、ABEMAオリジナル対局企画。現Mリーガー40名と、各団体の最高峰プレイヤー鳳凰位・最高位・雀王など団体推薦者32名の麻雀界のトッププロ雀士総勢72名がトーナメントに参加します。



【岡田紗佳さんプロフィール】

おかだ・さやか 1994年2月19日生まれ、東京都出身。 青山学院大学在学中にファッション誌『non-no』の専属モデルを務め、2017 年に日本プロ麻雀連盟に所属するプロ雀士となる。Mリーグ「KADOKAWA サクラナイツ」のメンバーとして活躍する一方、グラビアでは抜群のスタイルが「役満ボディ」と称される。テレビや YouTube など多数のメディアに出演し人気を博している。