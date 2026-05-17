プロボクシングWBC世界バンタム級1位の那須川天心（27＝帝拳）が17日までに自身のSNSを更新し、大物ミュージシャンとの2ショットを公開した。

「言葉を使うと矛盾が多々生まれるけど 言葉を使って伝えるのを諦めたくない 矛盾までも愛せるように…」というメッセージとともに、インスタグラムに沖縄・久高島でのショットやラジオ番組での写真などオフショット20枚を投稿。

シンガーソングライター・小沢健二と笑顔の2ショットも披露。自身のX（旧ツイッター）でも「#新しいプロフィール画像」のハッシュタグとともに同じ写真を投稿した。

小沢は自身のXでこの投稿を引用。「天心さんの手、握手していただいてビックリ。柔らかいんです。女の子になりきゃーってなりました笑 そして僕がリハーサルの間じゅう感じていてメンバーにも誰にも言わなかったことを、天心さんが開口一番おっしゃいました。直感。あぁ僕らも、天心さんのような直感を持って生きられたら。隣の控室でお会いした(よくお会いするのですが笑)、佐藤雅彦さんと印象が重なりました。僕もしっかりやろう…」と印象をつづった。

フォロワーは意外な2ショットに「マジ？？オザケン？？スゲーー！」「天心もオザケンも大好きだから、嬉しいツーショット！」「なんとも意外な組み合わせ」「オザケン今こんな感じなんや」などと反応。小沢のフォロワーからも「まさかのオザワさんと天心くんのツーショにアガります！」「オザケンとナステン！！！すごいツーショットですね！」「天心くんは前から小沢さんの凄いファンで、よく小沢さんの曲を紹介してましたよ」などのコメントが届いた。