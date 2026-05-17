大分vs宮崎 スタメン発表
[5.17 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第17節](クラド)
※14:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 6 三竿雄斗
DF 31 ペレイラ
DF 33 宮川歩己
MF 7 吉田真那斗
MF 8 榊原彗悟
MF 16 茂平
MF 18 野嶽惇也
MF 20 木許太賀
MF 88 パトリッキ・ヴェロン
FW 17 キム・ヒョンウ
控え
GK 1 田中悠也
DF 2 岡本拓也
DF 30 戸根一誓
MF 5 中川寛斗
MF 37 木本真翔
MF 72 山口卓己
FW 13 伊佐耕平
FW 14 宇津元伸弥
FW 15 屋敷優成
監督
四方田修平
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 24 松本雄真
DF 28 眞鍋旭輝
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 10 井上怜
MF 27 山内陸
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
控え
GK 31 岡本享也
DF 15 安部崇士
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 8 力安祥伍
FW 18 佐藤遼
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司
※14:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 6 三竿雄斗
DF 31 ペレイラ
DF 33 宮川歩己
MF 7 吉田真那斗
MF 8 榊原彗悟
MF 16 茂平
MF 18 野嶽惇也
MF 20 木許太賀
MF 88 パトリッキ・ヴェロン
FW 17 キム・ヒョンウ
控え
GK 1 田中悠也
DF 2 岡本拓也
MF 5 中川寛斗
MF 37 木本真翔
MF 72 山口卓己
FW 13 伊佐耕平
FW 14 宇津元伸弥
FW 15 屋敷優成
監督
四方田修平
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 24 松本雄真
DF 28 眞鍋旭輝
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 10 井上怜
MF 27 山内陸
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
控え
GK 31 岡本享也
DF 15 安部崇士
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 8 力安祥伍
FW 18 佐藤遼
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司