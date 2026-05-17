[5.17 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第17節](クラド)

※14:00開始

主審:小屋幸栄

<出場メンバー>

[大分トリニータ]

先発

GK 22 ムン・キョンゴン

DF 6 三竿雄斗

DF 31 ペレイラ

DF 33 宮川歩己

MF 7 吉田真那斗

MF 8 榊原彗悟

MF 16 茂平

MF 18 野嶽惇也

MF 20 木許太賀

MF 88 パトリッキ・ヴェロン

FW 17 キム・ヒョンウ

控え

GK 1 田中悠也

DF 2 岡本拓也

DF 30 戸根一誓

MF 5 中川寛斗

MF 37 木本真翔

MF 72 山口卓己

FW 13 伊佐耕平

FW 14 宇津元伸弥

FW 15 屋敷優成

監督

四方田修平

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 1 茂木秀

DF 24 松本雄真

DF 28 眞鍋旭輝

DF 33 黒木謙吾

DF 39 下川陽太

MF 5 渡邉英祐

MF 7 阿野真拓

MF 10 井上怜

MF 27 山内陸

MF 47 奥村晃司

FW 11 土信田悠生

控え

GK 31 岡本享也

DF 15 安部崇士

DF 45 田中誠太郎

MF 6 大熊健太

MF 8 力安祥伍

FW 18 佐藤遼

FW 40 安藤陸登

FW 42 松本ケンチザンガ

FW 58 武颯

監督

大熊裕司