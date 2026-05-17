元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが、お笑いコンビ「令和ロマン」の単独ライブに“参戦”したことを報告した。

中川アナは１６日、自身のインスタグラムを更新。「令和ロマンのおふたりの単独ライブ『ＲＥ：ＩＷＡＲＯＭＡＮ』を観に行ってきました（最初の２枚は去年、ケムリさんとロケでご一緒したときのものです笑）と記し、会場でのショットや以前のロケでの松井ケムリとのツーショットをアップ。

「Ｋアリーナ横浜のひろ〜い会場全体がひとつになって、爆笑したり拍手したり歓声が上がったり そしておふたりの漫才に合わせて、脳内でステージがめくるめく転換して場面が色鮮やかに浮かび上がる感覚 イマジネーションもたくさん刺激されました！すごかった」と記述。

「実はおふたりと初めてお仕事でご一緒したのは、２０２０年のＮＨＫ新人お笑い大賞でした 私はＭＣを担当していたのですが、見事大賞に輝いたのが令和ロマンのおふたりで．．．同じ大学出身、しかも同世代ということで、私までとってもうれしかったことを覚えています 今日のエンドロールにもそのときの写真がちらりと出てきて、懐かしくてジーンとしました 最高のひとときをありがとうございました！これからも楽しみ」とつづった。