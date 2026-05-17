綾瀬はるか、美デコルテ際立つドレスでカンヌ登場 大悟が堂々エスコート
映画『箱の中の羊』が、第79回カンヌ国際映画祭 「コンペティション部門」に正式出品され、是枝裕和監督、主演の綾瀬はるか＆大悟（千鳥）、桑木里夢（「桑」は異字体が正式表記）が、レッドカーペットを歩いた。
【写真】綾瀬はるか、背中も美しい！カンヌで大悟がエスコート
グッチのタキシードとキッズラブゲイトの靴で登場した大悟は、セキュリティーが付くほど高価なショーメのブローチを胸元に輝かせる。また綾瀬はデコルテの美しさが際立つバレンシアガの黒のドレスにバレンシアガのシューズ、カルティエのジュエリーをつけ、美しいアップヘアで眩しいほどの輝きを放ちながら歩いた。『海街diary』（2015年）以来2度目のカンヌコンペティション部門のレッドカーペット参加となった。
カメラの前で、リクエストに応じ笑顔で手を振る一行。特に大悟は終始、おどけた満面の笑みでユーモラスに、全力で応え、世界から集まったメディアを魅了した。シアターへの階段では、先日の完成披露試写会での「綾瀬さんをエスコートしてみせる」という宣言を見事回収する形で、大悟が手を差し伸べ、エスコートする姿を見せていた。
映画『箱の中の羊』は、5月29日より全国公開。
【写真】綾瀬はるか、背中も美しい！カンヌで大悟がエスコート
グッチのタキシードとキッズラブゲイトの靴で登場した大悟は、セキュリティーが付くほど高価なショーメのブローチを胸元に輝かせる。また綾瀬はデコルテの美しさが際立つバレンシアガの黒のドレスにバレンシアガのシューズ、カルティエのジュエリーをつけ、美しいアップヘアで眩しいほどの輝きを放ちながら歩いた。『海街diary』（2015年）以来2度目のカンヌコンペティション部門のレッドカーペット参加となった。
カメラの前で、リクエストに応じ笑顔で手を振る一行。特に大悟は終始、おどけた満面の笑みでユーモラスに、全力で応え、世界から集まったメディアを魅了した。シアターへの階段では、先日の完成披露試写会での「綾瀬さんをエスコートしてみせる」という宣言を見事回収する形で、大悟が手を差し伸べ、エスコートする姿を見せていた。
映画『箱の中の羊』は、5月29日より全国公開。