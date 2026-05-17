【必見】会社にコレが少ない企業は大儲けする！今すぐあなたもチェックしてください！
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黒字社長の絶対つぶれない経営学が「【必見】会社にコレが少ない企業は大儲けする！今すぐあなたもチェックしてください！」を公開した。本動画では、市ノ澤翔氏が、利益が出ているのにお金が残らない原因と、その解決策について解説している。お金が消える最大の原因は「借金の元本返済」であり、全てのお金の流れを把握するためには「資金繰り表」の作成が不可欠だという。
損益計算書（P/L）上で利益が出ている黒字状態であるにもかかわらず、手元の現預金が増えていないと頭を悩ませる経営者は多い。市ノ澤氏は、お金が消えていく理由として「設備投資」「借入金の元本返済額」「退職金の準備」「節税」「棚卸資産の増加」「負債の減少」「売掛金の増加」の7つを挙げる。
例えば「設備投資」については、高額な建物を購入しても全額がその年の経費になるわけではなく、減価償却として長期にわたって少しずつ経費化される。そのため、実際に出ていったお金と損益計算書上の数字に大きなズレが生じると説明する。
そして、一番大きな理由になり得るのが「借金の元本返済額」である。借金返済はお金が出ていくものの、経費として計上されるのは利息のみであり、元本部分は経費にならない。そのため、利益は出ているのにキャッシュがマイナスになりやすいと指摘する。
また、「退職金の準備」や「節税」のために保険などに積み立てる行為についても、市ノ澤氏は「稼ぐ能力がないって言っているようなもん」と一刀両断する。お金を生まない資産に資金を投入するのではなく、本業の事業投資に回して利益を何倍にも増やす能力をつけるべきだと語った。さらに、在庫（棚卸資産）や売掛金が増加することも、利益は減らないものの手元の現金が減る原因になると付け加えている。
これらの「社長が気づかないうちにお金がなくなっていく要因」を全て解決する方法として、市ノ澤氏は「資金繰り表を作れ！」と力説する。資金繰り表を作成すれば、全てのお金の出し入れが可視化され、将来の予定や過去の実績も明確になる。経営において資金繰り表は「作らない理由がない」必須のツールであると結論付けた。
損益計算書（P/L）上で利益が出ている黒字状態であるにもかかわらず、手元の現預金が増えていないと頭を悩ませる経営者は多い。市ノ澤氏は、お金が消えていく理由として「設備投資」「借入金の元本返済額」「退職金の準備」「節税」「棚卸資産の増加」「負債の減少」「売掛金の増加」の7つを挙げる。
例えば「設備投資」については、高額な建物を購入しても全額がその年の経費になるわけではなく、減価償却として長期にわたって少しずつ経費化される。そのため、実際に出ていったお金と損益計算書上の数字に大きなズレが生じると説明する。
そして、一番大きな理由になり得るのが「借金の元本返済額」である。借金返済はお金が出ていくものの、経費として計上されるのは利息のみであり、元本部分は経費にならない。そのため、利益は出ているのにキャッシュがマイナスになりやすいと指摘する。
また、「退職金の準備」や「節税」のために保険などに積み立てる行為についても、市ノ澤氏は「稼ぐ能力がないって言っているようなもん」と一刀両断する。お金を生まない資産に資金を投入するのではなく、本業の事業投資に回して利益を何倍にも増やす能力をつけるべきだと語った。さらに、在庫（棚卸資産）や売掛金が増加することも、利益は減らないものの手元の現金が減る原因になると付け加えている。
これらの「社長が気づかないうちにお金がなくなっていく要因」を全て解決する方法として、市ノ澤氏は「資金繰り表を作れ！」と力説する。資金繰り表を作成すれば、全てのお金の出し入れが可視化され、将来の予定や過去の実績も明確になる。経営において資金繰り表は「作らない理由がない」必須のツールであると結論付けた。
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