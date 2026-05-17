「阪神３−１広島」（１６日、甲子園球場）

相手ファンの大きなため息とともに、意地のこもった打球が左翼の芝生で弾んだ。広島４番・坂倉将吾が完封負けまであと１アウトのところで左前適時打。試合後には表情ひとつ変えず「良かったと思います」と振り返った。

相手先発・村上にはチーム全体で苦戦を強いられた。序盤から各打者が積極的にスイングを仕掛けていったが捉えることはできず。ゼロ行進が続いた中で、九回は１死から大盛と野間が連打で好機を演出した。ここで打席には坂倉。「次（の打者）はモンテロだったし、つなぐことを意識していた」というスイングで左前適時打とした。この一打で村上をマウンドから引きずり降ろした。

次打者・モンテロは左飛に打ち取られ、結果的には敗戦。それでも新井監督は「いい粘りだったと思うし、最後までね。紙一重だと思うので、また明日につなげていきたいです」と話し、最終回の攻撃に光を見いだした。

「（結果に）一喜一憂しないように。やるべきことをやって、試合に臨むことを第一に置いて。その中で結果は後からついてくると思う。しっかり準備して入ることを、ずっと思ってやっている」と坂倉。ここまで２試合は無安打だった中で、この日は五回の中前打を含めてのマルチ安打となった。どんな状況でも軸をぶらさずに、４番として務めを果たしていく。