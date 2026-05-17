シントトロイデンvsゲント スタメン発表
[5.16 ベルギー・リーグプレーオフ1第8節](Daio Wasabi Stayen Stadium)
※27:45開始
<出場メンバー>
[シントトロイデン]
先発
GK 16 小久保玲央ブライアン
DF 4 ロイク・ムベ・ソウ
DF 23 J. Pupe
DF 26 ビサル・ムスリウ
DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール
MF 6 山本理仁
MF 8 アブドゥライェ・シッサコ
MF 10 イリアス・セバウィ
MF 13 伊藤涼太郎
MF 14 ライアン・マーレン
FW 42 後藤啓介
控え
GK 12 ヨー・コペンス
GK 21 マット・レンドファー
DF 3 畑大雅
DF 5 谷口彰悟
DF 18 シメン・ユクレラー
DF 22 ウォルク・ヤンセンス
MF 33 アルイス・ディリケン
FW 7 アルブノール・ムヤ
FW 38 松澤海斗
FW 99 新川志音
監督
ワウテル ヴランケン
[ゲント]
先発
GK 33 ダヴィ ローフ
DF 4 橋岡大樹
DF 20 ティアゴ アラウージョ
DF 22 レオナルド ロペス
DF 29 ジャン=ケヴィン デュベルヌ
MF 8 ミハウ スコラシュ
MF 11 M. Sonko
MF 17 M. Delorge
MF 24 ホン・ヒョンソク
MF 27 T. De Vlieger
FW 7 ウィルフリード・カンガ
控え
GK 30 K. Peersman
DF 54 H. Vernemmen
MF 10 A. Omgba
MF 15 伊藤敦樹
MF 37 A. Kadri
MF 62 W. Asselman
FW 19 M. Diop
FW 21 マックス・ディーン
FW 59 E. Seck
監督
Rik De Mil
※27:45開始
<出場メンバー>
[シントトロイデン]
先発
GK 16 小久保玲央ブライアン
DF 4 ロイク・ムベ・ソウ
DF 23 J. Pupe
DF 26 ビサル・ムスリウ
DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール
MF 6 山本理仁
MF 8 アブドゥライェ・シッサコ
MF 10 イリアス・セバウィ
MF 13 伊藤涼太郎
FW 42 後藤啓介
控え
GK 12 ヨー・コペンス
GK 21 マット・レンドファー
DF 3 畑大雅
DF 5 谷口彰悟
DF 18 シメン・ユクレラー
DF 22 ウォルク・ヤンセンス
MF 33 アルイス・ディリケン
FW 7 アルブノール・ムヤ
FW 38 松澤海斗
FW 99 新川志音
監督
ワウテル ヴランケン
[ゲント]
先発
GK 33 ダヴィ ローフ
DF 4 橋岡大樹
DF 20 ティアゴ アラウージョ
DF 22 レオナルド ロペス
DF 29 ジャン=ケヴィン デュベルヌ
MF 8 ミハウ スコラシュ
MF 11 M. Sonko
MF 17 M. Delorge
MF 24 ホン・ヒョンソク
MF 27 T. De Vlieger
FW 7 ウィルフリード・カンガ
控え
GK 30 K. Peersman
DF 54 H. Vernemmen
MF 10 A. Omgba
MF 15 伊藤敦樹
MF 37 A. Kadri
MF 62 W. Asselman
FW 19 M. Diop
FW 21 マックス・ディーン
FW 59 E. Seck
監督
Rik De Mil
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります