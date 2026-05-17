[5.16 ベルギー・リーグプレーオフ1第8節](Daio Wasabi Stayen Stadium)

※27:45開始

<出場メンバー>

[シントトロイデン]

先発

GK 16 小久保玲央ブライアン

DF 4 ロイク・ムベ・ソウ

DF 23 J. Pupe

DF 26 ビサル・ムスリウ

DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール

MF 6 山本理仁

MF 8 アブドゥライェ・シッサコ

MF 10 イリアス・セバウィ

MF 13 伊藤涼太郎

MF 14 ライアン・マーレン

FW 42 後藤啓介

控え

GK 12 ヨー・コペンス

GK 21 マット・レンドファー

DF 3 畑大雅

DF 5 谷口彰悟

DF 18 シメン・ユクレラー

DF 22 ウォルク・ヤンセンス

MF 33 アルイス・ディリケン

FW 7 アルブノール・ムヤ

FW 38 松澤海斗

FW 99 新川志音

監督

ワウテル ヴランケン

[ゲント]

先発

GK 33 ダヴィ ローフ

DF 4 橋岡大樹

DF 20 ティアゴ アラウージョ

DF 22 レオナルド ロペス

DF 29 ジャン=ケヴィン デュベルヌ

MF 8 ミハウ スコラシュ

MF 11 M. Sonko

MF 17 M. Delorge

MF 24 ホン・ヒョンソク

MF 27 T. De Vlieger

FW 7 ウィルフリード・カンガ

控え

GK 30 K. Peersman

DF 54 H. Vernemmen

MF 10 A. Omgba

MF 15 伊藤敦樹

MF 37 A. Kadri

MF 62 W. Asselman

FW 19 M. Diop

FW 21 マックス・ディーン

FW 59 E. Seck

監督

Rik De Mil

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります