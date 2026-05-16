フランクフルトvsシュツットガルト スタメン発表
[5.16 ブンデスリーガ第34節](コメルツバンク・アレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 4 ロビン・コッホ
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
DF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 15 エリス・スキリ
MF 19 ジャン・マテオ・バオヤ
MF 20 堂安律
MF 27 マリオ・ゲッツェ
MF 42 ジャン・ウズン
FW 25 アルノー・カリムエンド
控え
GK 40 カウア・サントス
DF 3 アルトゥール・テアテ
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 18 マフムード・ダフード
MF 22 ティモシー・チャンドラー
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab
監督
アルベルト リエラ
[シュツットガルト]
先発
GK 33 アレクサンダー・ニューベル
DF 3 ラモン・ヘンドリクス
DF 7 マキシミリアン・ミッテルステット
DF 24 ユリアン・シャボット
MF 6 アンジェロ・スティラー
MF 10 クリス・フューリッヒ
MF 18 ジェイミー・レーベリンク
MF 28 ニコラス・ナルティ
MF 30 チェマ・アンドレス
FW 9 エルメディン・デミロビッチ
FW 26 デニズ・ウンダブ
控え
GK 1 ファビアン・ブレドロウ
DF 4 ヨシュア・バグノマン
DF 14 ルカ・ジャック
DF 22 ロレンツ・アシニョン
DF 23 ダン・アクセル・ザガドゥ
DF 29 フィン・イェルチュ
MF 11 ビラル・エル・カンヌス
FW 8 ティアゴ・トマス
FW 27 バドレディン・ブアナニ
監督
セバスティアン・ヘーネス
※22:30開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 4 ロビン・コッホ
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
DF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 15 エリス・スキリ
MF 19 ジャン・マテオ・バオヤ
MF 20 堂安律
MF 27 マリオ・ゲッツェ
MF 42 ジャン・ウズン
控え
GK 40 カウア・サントス
DF 3 アルトゥール・テアテ
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 18 マフムード・ダフード
MF 22 ティモシー・チャンドラー
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab
監督
アルベルト リエラ
[シュツットガルト]
先発
GK 33 アレクサンダー・ニューベル
DF 3 ラモン・ヘンドリクス
DF 7 マキシミリアン・ミッテルステット
DF 24 ユリアン・シャボット
MF 6 アンジェロ・スティラー
MF 10 クリス・フューリッヒ
MF 18 ジェイミー・レーベリンク
MF 28 ニコラス・ナルティ
MF 30 チェマ・アンドレス
FW 9 エルメディン・デミロビッチ
FW 26 デニズ・ウンダブ
控え
GK 1 ファビアン・ブレドロウ
DF 4 ヨシュア・バグノマン
DF 14 ルカ・ジャック
DF 22 ロレンツ・アシニョン
DF 23 ダン・アクセル・ザガドゥ
DF 29 フィン・イェルチュ
MF 11 ビラル・エル・カンヌス
FW 8 ティアゴ・トマス
FW 27 バドレディン・ブアナニ
監督
セバスティアン・ヘーネス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります