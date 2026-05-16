[5.16 ブンデスリーガ第34節](コメルツバンク・アレーナ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[フランクフルト]

先発

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 4 ロビン・コッホ

DF 5 オーレル・アメンダ

DF 13 ラスムス・クリステンセン

DF 21 ナサニエル・ブラウン

MF 15 エリス・スキリ

MF 19 ジャン・マテオ・バオヤ

MF 20 堂安律

MF 27 マリオ・ゲッツェ

MF 42 ジャン・ウズン

FW 25 アルノー・カリムエンド

控え

GK 40 カウア・サントス

DF 3 アルトゥール・テアテ

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 18 マフムード・ダフード

MF 22 ティモシー・チャンドラー

FW 7 アンスガー・クナウフ

FW 9 ヨナタン・ブルカルト

FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab

監督

アルベルト リエラ

[シュツットガルト]

先発

GK 33 アレクサンダー・ニューベル

DF 3 ラモン・ヘンドリクス

DF 7 マキシミリアン・ミッテルステット

DF 24 ユリアン・シャボット

MF 6 アンジェロ・スティラー

MF 10 クリス・フューリッヒ

MF 18 ジェイミー・レーベリンク

MF 28 ニコラス・ナルティ

MF 30 チェマ・アンドレス

FW 9 エルメディン・デミロビッチ

FW 26 デニズ・ウンダブ

控え

GK 1 ファビアン・ブレドロウ

DF 4 ヨシュア・バグノマン

DF 14 ルカ・ジャック

DF 22 ロレンツ・アシニョン

DF 23 ダン・アクセル・ザガドゥ

DF 29 フィン・イェルチュ

MF 11 ビラル・エル・カンヌス

FW 8 ティアゴ・トマス

FW 27 バドレディン・ブアナニ

監督

セバスティアン・ヘーネス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります